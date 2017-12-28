İHD: En ağır yük vicdanın kendisidir

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Roboski katliamının yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınlayarak "unutursak kalbimiz kurusun" dedi.

İHD Adana şubesinin Roboski katliamının yıldönümü için yaptığı açıklama şöyle;

28 Aralık 2011 tarihinde Şırnak’ın uludere ilçesi Roboski köyünde Irak sınırına geçmiş ve dönmekte olan siviller, sınırda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu meydana gelen saldırıda;17’si çocuk olmak üzere toplam 35 insan yaşamını yitirmiştir. İnsan Hakları Derneği bölge şubeleri ve Demokratik kitle örgütleri ile birlikte, Katliam ile ilgili hazırlanan raporda; ... olay esnasında gruba DUR ihtarı yapılmadığı ve uyarılmadıkları, yaşamını yitiren insanlardan hiçbir surette güvenlik güçlerine ateş açılmadığı, askerlerin de bireysel olarak ateş etmedikleri, olayda uçakların bombardıman yaptıkları ve ölümlerin bu nedenle olduğu, sivillerin olay yerinde bulunan güvenlik güçlerince tanınan ve bilinen insanlar oldukları, güvenlik güçlerinin sınır ticareti nedeniyle yapılan bu gidiş ve gelişlerden haberdar oldukları... bu olaya ilişkin olarak yapılanın bir yargısız infaz olduğu, öldürülenlerin sayısı itibariyle “toplu bir katliam” niteliği taşıdığı, bu olayın yıllardır hesabı sorulamayan ve “Terörle mücadele” adı altında yapılan yargısız infaz ve katliamların bir devamı olduğu...” belirtilmiştir.

Katliamın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen failler ve katliam emri verenler hakkında hiçbir cezai ve idari soruşturma yapılmamıştır. Türkiye’de geçmişten bugüne kadar yaşanan birçok katliamda, failler cezasızlık hukukundan faydalanmış hatta katliamı yapanlar adeta ödüllendirilmişleridir. ROBOSKİ KATLİAMI , 15 YILLIK SİYASİ İKTİDARIN SİCİL AFFINA ASLA UĞRAMAYACAĞI SABIKASIDIR. Türkiye’nin savaş uçakları ile bombalanan ve yaşanan katliam, soruşturma dosyasına alınan gizlilik kararları ile kapatılmıştır. Maddi gerçeği ortaya çıkaracak ve adaleti tecelli edecek Yargı, açıkça işlenen bir yaşam hakkı ihlaline karşı hukuki güvencenin yegane koruyucu olmaktan çıkmıştır.

Toplumun gözü önünde cereyen eden Roboski katliamının hesabını vermeyen siyasi iktidar, katliamın üzerinden geçen 6 yıllık süreçte, demokratik çözüm süreçleri yerine savaş konseptli eski devlet aklı ile iktidarda kalma gayret ve pratiğini ortaya koymuştur. Bu iktidarda kalma nedenli şiddet politikaları, demokrasi ve emek güçleri üzerine baskı, Türkiye halklarının kutuplaştırılmasına neden olmuştur.

İktidarın güvenlik eksenli anlayış ve pratiği, Cezasızlık hukuku üzerine kurduğu yeni iktidarlık ve yönetim anlayışı, 15 temmuz 2016 tarihinden beri çıkarılan 30 tane OHAL KHK’sı ile yasal meşruluk kazandırılmaya çalışılmıştır. 24 aralık 2017 tarihinin gecesinde temel hak ve özgürlüklere aykırı 696 sayılı KHK ile cezasızlık, artık; Türkiye’de yasal bir hukuk düzeni haline gelmiştir. Bugüne kadar ROBOSKİ katliamını fiili cezasızlık hukuku ile yalan beyan ve delillerle örtbas etmeye çalışanlar, bugün yasal cezasızlık kılıfını yürürlüğe koymuşlardır. Artık yalan beyan ve delillere, algı yönetmeye ihtiyaçları yoktur. Yeni yasal cezasızlık hukukunda, siyasi iktidar sadece kolluk güçlerini değil, Devlet adına, siyasi iktidar adına kendini koruyucu olarak gören sivil vatandaşlarıda yasal zırhın içine almıştır. Anayasada belirtilen Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaktan çıkmış, üstünlerin ve siyasi iktidarın çıkarına hizmet eden KHK’lar hukuku yürürlüğe konulmuştur.

Bugün, Roboski katliamının 6. Yıldönümüdür. Roboski sadece bir katliam değil,

ROBOSKİ, yoksulluğun tarihi, ötekinin sessiz çığlığıdır.

ROBOSKİ, Adalet için yürünecek yolun başı ve sonu , en ağır yük VİCDAN’ın kendisidir.

ROBOSKİ, failin suçüstü yakalanış hali, ben yaptım oldu hukuksuzluğunun onaylı vesikasıdır

ROBOSKİ, kalbi kuruyanların sessizliği, bizlerin adalet ve vicdan direncidir.

Bizler İnsan hakları savunucuları olarak, her zaman, her şart ve koşulda ROBOSKİ, UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN diyen, emek ve demokrasi mücadelesini yürütenler olarak ROBOSKİ İÇİN ADALET demeye, ADALET İÇİN DİRENMEYE devam edeceğiz. Direncimizin yaşam suyu haklılığımız, Haklılığımızın kaynağı VİCDAN VE ADALET arayışımızdır. Roboski katliamının 6. yılında katliamda yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz. Yaşanan bu katliamın faillerinin ceza dosyasını adliye arşiv odalarının raflarında çürümeye bırakanlara karşı İNSANLIĞIN VİCDANINA SESLENİYORUZ.

ROBOSKİ, UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN...





İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

ADANA ŞUBESİ