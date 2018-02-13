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13.02.2018 22:20

İhaneti öğrendi; rekor nafaka ve tazminat istedi

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İhaneti öğrendi; rekor nafaka ve tazminat istedi
Kocasının cinsel yolla bulaşan hastalık geçirdiğini doktorundan öğrenen S.B. boşanma davası açtı. “Aldatıldım, aşağılandım” diyen S.B., kocasından 8 bin TL nafaka, 200 bin TL de tazminat talebinde bulundu.

İstanbul'da tedavi olmak için gittikleri hastanede eşinin cinsel yolla bulaşan hastalık geçirdiğini öğrenen S.B. soluğu mahkemede aldı. Aldatıldığını ve aşağılandığını belirten S.B., boşanma davası açarak 200 bin lira tazminat talep etti. S.B. dava dilekçesinde "Aldatıldığımdan şüpheleniyordum ama doktordan öğrenmem daha acı oldu" dedi. 

DOKTORDAN ÖĞRENDİ

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne açılan boşanma davası dilekçesindeki iddialara göre; B.B. ile S.B. çifti 11 yıl önce evlendi. İki çocuk sahibi olan çiftin mutlu giden evliliklerinde son zamanlarda sorunlar yaşanmaya başlandı. Aldatıldığından şüphelenen S.B., eşinin telefonunda başka kadınlara ait fotoğraflar gördü. Fotoğraftakilerin kim olduğu sorusuna B.B. "Arkadaşlarım" yanıtını verdi.

Bir süre sonra cinsel yolla bulaşan hastalık geçiren B.B. hastaneye gitti. Tedavi süresi uzayınca doktor, kontrole eşi S.B.'nin de gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine eşiyle birlikte hastaneye gitti. S.B.'ye doktor, kocasının cinsel yolla bulaşan hastalık geçirdiğini, bundan dolayı kendisinin de tedavi olması gerektiğini anlattı. Aldatıldığından emin olan S.B., boşanma kararı aldı.

YAŞAM TARZI DEĞİŞTİ

S.B. bu olaydan sonra affetmeyi düşündüğünü ancak kocasının sadakatsizliğe devam ettiğini, iş seyahati bahanesiyle sürekli eve gelmediğini ve bu süre boyunca dört farklı otomobil alarak yaşam standartlarını değiştirdiğini anlattı. Sadakatsizlik sonucu aşağılandığını ifade eden S.B., çocuklarının da psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ DE İSTEDİ

Dilekçede, çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen S.B., kendisi ve çocukları için 8 bin TL nafaka talep etti. S.B., ihanete uğradığı ve aşağılandığı gerekçesiyle de kocasından 100 bin TL maddi, 100 bin lira manevi olmak üzere toplamda 200 bin TL tazminat talebinde bulundu. (Sabah)

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