İDO'ya büyük tepki: Kampanya başlatıldı

İDO’nun iç hatlarda değişikliğe gitmesi yolculardan tepki aldı.

Burak Coşan / Hürriyet - Özellikle Bostancı-Beşiktaş hattının eski saatlerine dönmesi için imza kampanyası başlatılırken, İDO yetkilileri söz konusu hattın maliyetlerini karşılamadığını, kâr elde edemedikleri için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Özellikle



İSTANBUL Deniz Otobüsler (İDO) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan sefer saatlerindeki değişiklik duyurusu tartışma yarattı. Kadıköylüler isyan etti Kampanya başlattılar...

İDO kullanan bir çok yolcu karara itiraz ederken, seferlerin eskisi gibi devam etmesi için imza kampanyası başlattı. İDO internet sitesinde yayınlanan seferlerdeki değişiklik duyurusunda şu ifadeleri kullandı: “Sizlere her zaman keyifli, konforlu ve avantajlı deniz yolculuğu vaat eden İDO olarak seferlerimizi gelen yolcu talepleri ve yoğunlukları doğrultusunda şekillendirmekteyiz. Bu doğrultuda 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle iç hat seferlerimiz yeniden düzenlenmiş olup, Bostancı-Kadıköy/Yenikapı-Bakırköy hattında seferlerimiz günlük karşılıklı 8 sefer (hafta sonu 6 sefer), Beşiktaş-Bostancı hattındaki seferlerimiz ise günlük karşılıklı 4 sefer olarak yapılacaktır. Diğer tüm hatlarımızda misafirlerimiz için konforlu, keyifli ve avantajlı şekilde seferlerimiz devam etmektedir.”

KÂR YAPAMADIK

Bu açıklamanın ardından özellikle Bostancı-Beşiktaş hattı için tepki aldıklarını söyleyen İDO Kurumsal İletişim Müdürü Hande Ergünlü, “4 ortaklı bir firmayız. 2018’de şirket stratejisi gereği yolcu talepleri ve yoğunluklarına göre değerlendirmeler yapıldı. Söz konusu hat yoğunluk ve talebin az olduğu bir hat. Kabataş Martı projesi sebebiyle seferlerimiz Beşiktaş’a kaydırılmıştı. Bu da talebin daha da düşmesine neden oldu. Bostancı-Beşiktaş hattı maliyetleri karşılamıyordu, kâr elde edilemiyordu. Gelen talep gemiyi doldurmuyordu, dönüşte de boş geliyordu. İç hatlar çok fazla kar elde etmediğimiz hatlar oldu. Alternatiflerin ortaya çıkmasıyla bir takım şekillendirmeye gitmek durumunda kaldık” dedi. Ergünlü, gelecekte talebin artmasıyla yeniden düzenlemeye gidilebileceğini ifade etti.

İMZA KAMPANYASI

change.org isimli sitede imza kampanyası duyurusunda da şu ifadeler kullanıldı. “28 Aralık 2017 de duyurulmaya başlanan ve 02 Ocak 2018 itibarı ile yürürlüğe girecek olan yeni sefer saatleri doğrultusunda Bostancı - Beşiktaş ve Bakırköy seferleri, İstanbul gibi yoğun bir trafiğe sahip olan bir şehirde trafik probleminin çözümlerinden biri olmuş bir firma için müşteri odaklı ve doğru bir uygulama değildir. Seferlerin iptal edilmesine sebebiyet verme amaçlı olarak yapılan bu değişikliklere örnek olarak Bostancı - Beşiktaş hattında toplam sefer sayısı sabah ve akşam olmak üzere 1’e düşürülmüş olup, Bostancı Kalkış saat 09:00 ve dönüş için 16:45 tir. Beşiktaş için ise ilk kalkış 09:40 olup geri dönüş seferi 17:30 olarak belirlenmiştir. Mesai saatleri genel olarak 09.00 - 18.00 olan ülkemiz için bu yerleştirilen seferler hiç bir müşteri/yolcu talebi dikkate alınmadan konulmuş olup, bu seferlerin, çok kısa bir süre sonra tamamen iptaline sebebiyet verecektir. Hali hazırda sabah 3 ve akşam 3 sefer dahilinde yolculuk yapan (Bostancı-Beşiktaş) her bir çalışanın mağdur olacağı bir karardır. Ve bu gibi engellenmeyen, iitraz edilmeyen her bir keyfi değişiklik bir sonrakine yol açacağı için itiraz ediyoruz. Açıklamalarınızdaki gibi yolcularınızın istekleri doğrultusunda bu seferlerin, her yolcu için mesaisine yetişebileceği bir saate geri alınmasını talep ediyoruz.”