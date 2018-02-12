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12.02.2018 17:35

İddianamede Orgeneral Saldıray Berk ayrıntısı

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İddianamede Orgeneral Saldıray Berk ayrıntısı
CHP Milletvekili İlhan Cihaner’in Erzincan Başsavcısı olduğu dönemde makam odasını basarak gözaltına alan ve tutuklatan eski Savcı Osman Şanal hakkında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı.

ASUMAN ARANCA - SÖZCÜ - Eski Savcı Osman Şanal’ın 3. Ordu eski Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’e, "PKK’lıları tedavi ettirdi" yalanı ile kumpas kurulduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan tarafından hazırlanan Şanal hakkındaki iddianamede, dönemin 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'e kurulması planlanan ‘'Kumpas'' gizli tanık “Efe” olarak bilinen eski savcı Bayram Bozkurt'un ifadesinde yer aldı. Bozkurt, kendisini gizli tanık olması yönünde ikna etmesinden sonra Şanal ile tekrar görüştüklerini belirterek, şunları anlattı:

SALDIRAY BERK'E KUMPAS

“Şanal bana Erzincan Devlet Hastanesindeki MR ve tomografi cihazlarının sahibi Hikmet Özdemir’i tanıyıp tanımadığımı sordu, tanıdığımı söyledim. Saldıray Berk’in emir subayıyla, Hikmet Özdemir’in bir gece telefonla görüştüklerini ve bir grup insanın hastaneye götürülerek MR ve tomografilerinin çekildiğini, bu insanların PKK'lı teröristler olduğunu, Hikmet Özdemir’in bu konuda ifade verip vermeyeceğini öğrenmemi istedi. Hikmet Özdemir’e bunu sordum. O da bana, bir binbaşının minibüsle bir grup insan getirdiğini, bunların dağda korucu olduklarını, terörist olduğuna inanmadığını söyledi. Özdemir’i Osman Şanal’ın yanına götürdüm. Hikmet Özdemir ifade vermedi”
 

DEVLETİN SAVCISIYIM

İddianamede, Şanal'ın, cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin talep ve sorunlarının dinlendiği sırada, görevli savcıya “Biz konumumuzu kabul ediyoruz, sıkıntı yok. Ancak bu kadar mı kötüyüz? Kağıt, kalem, çorap gibi ufak isteklerimiz dahi kabul edilmiyor. Bunları hak etmiyoruz. Ben halen devletin savcısıyım” dediği de yer aldı. Tutanak altına alınan bu sözler, iddianamenin delilleri arasında gösterildi.

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