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30.12.2017 05:15

İçişleri bu kez Beşiktaş Belediye Başkanı için düğmeye bastı... İşte o yazı

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İçişleri bu kez Beşiktaş Belediye Başkanı için düğmeye bastı... İşte o yazı
İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den sonra CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden almak için, İstanbul Valiliği’ne yazı gönderdi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den sonra CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden almak için, İstanbul Valiliği’ne yazı gönderdi.

Bakan adına Genel Müdür Ekrem Canalp imzasıyla, Murat Hazinedar hakkında Valiliğe gönderilen 1 Aralık 2017 tarihli yazıda, Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması için görüş istediği ortaya çıktı. Eğer Valilikten, Bakanlığın istediği yönde bölge gelseydi, İlgezdi’den önce Hazinedar’ı görevden alınacaktı.

İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne gönderilen 24 Kasım 2017 tarihli yazıda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen işlemlere ilişkin liste gönderildiği ve listedeki işlemler de göz önünde bulundurularak Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında başlatılan ve devam eden soruşturmaların da belirtilerek Anayasa’nın ilgili maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Vali görüşü istendiği hatırlatıldı.

Bakanlık ısrarcı

Bakanlık, yazısında, Valiliğin Aralık ayı başında aynı gün gönderdiği cevabi yazıda, Hazinedar’a hakkında başlatılan, devam eden soruşturma veya kovuşturmaların tespit edilmediği bilgisine dikkat çekilip, bir kez daha “Adli makamlardan tespit edilecek soruşturma veya kovuşturmaların da göz önünde bulundurularak Anayasa’nın 127’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince” Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Vali görüşünün Bakanlığa bildirilmesi istendi.

Bakanlık, Valilikten ilk gelen bilgiler doğrultusunda yeterli delil ve belge oluşturamadığı için Hazinedar’ı görevden alamadığı için görüş sordu.

Şimdi gözler, Valilik’ten ikinci kez gelecek yanıta çevrildi. Bakanlık bu kez, Hazinedar’la ilgili yeterli bilgi ve belgeye ulaşırsa, Valilik görüşü doğrultusunda görevden uzaklaştırabilecek.

 

Hazinedar'dan ilk açıklama

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın açıklamalarına dikkat çekip, “Sayın Genel Başkan Yardımcımızın açıklamaları ve yorumları son derece yeterdi. Şu an için o açıklamanın üstüne ekleyebilecek ek bir söz yok” dedi.

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