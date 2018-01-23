İçişleri Bakanlığı’na çalışan 40 taşeron işçi ihbarsız ve maaşları ödenmeden işten atıldı!

Emfa Yazılım & Danışmanlık isimli bir şirkete bağlı çalışan işçilerden 25’i ihbarsız bir şekilde işten atıldı.

Emfa Yazılım & Danışmanlık isimli bir şirkete bağlı çalışan işçilerden 25’i ihbarsız bir şekilde işten atıldı, 15 işçi ise gördüğü mobing dolayısıyla işten ayrılmaya zorlandı. İşten çıkartılan 40 işçinin aynı zamanda 1,5 aydır maaşlarını alamadığı da belirtiliyor.

Bolu’nun yerel haber sitelerinden Medya14’ün haberine göre İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürüten Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne taşeron olarak çalışan işçiler Emfa Yazılım & Danışmanlık isimli firma tarafından geçtiğimiz aylarda gerekçesiz olarak işten attı. Medya14’e konuşan işçiler, çalıştıkları süre boyunca da şirket tarafından birçok soruna maruz kaldıklarını ve kendilerinin mobinge uğradıklarını belirttiler. Maaşlarını atıldıkları döneme kadar zamanında hiçbir zaman alamadıklarından şikayetçi olan işçiler, sigortalarının dahi çalıştıkları güne oranla eksik ve yanlış yatırıldığını ifade ettiler.

İşçilerin ifadeleri şöyle:

“Devlet kapısı diye başladık, maaşımız verilmeden kapı önüne konduk”

İşler, “İçişleri Bakanlığının işini yaptığımız için rahattık, neticede ASELSAN’ın işi idi. Sağlam firma dedik. Hevesle işe başladık, yaptığımız iş konutların binaların giriş, çıkış ve fiziki durumunu tespit etmekti. Köyler dâhil. Gittiğimiz yerlerde ikamet edenlerin sert soruları ile de karşılaşıyorduk. Onun için şirket içişleri bakanlığı görevlisi olduğumuza dair kart dağıtmıştı. Şirket Türkiye’nin birçok ilinde aynı işi yapıyor, müdürler burada başarılı olanları büyük şehirlere götüreceğiz diye bizlere açıkça gaz veriyordu, ama kapının önüne konunca üstelik de bir de maaşımız verilmeyince şaşırdık kaldık, mağduruz” dediler.

“İşe gitmek için sabah 6’da kalkıyorduk, akşam servisten 8’de iniyorduk”

“Çalışırken birçok yerin aksine bize yemek ve yol yardımı yapılmıyordu. İşten atılmadan önceki günlerde Ankara’dan şirket sorumlusu Fatma Evren geldi ve bizlerle toplantı yaptı. Çalışma saatlerinde esneklik yapacaklarını ve Cumartesi günü de çalışılacağını bize bildirdi. Çalışma saatlerindeki esnekliği açmak gerekirse; Biz Bolu’nun tüm ilçelerinde ve köylerinde de bu çalışmayı yapıyoruz. Örneğin Eskişehir sınırındaki bir köye gidilecekse sabah 6 da servise binip 08.30’da köyde olunmamız ve çalışmaya başlamamız dayatıldı. Akşam ise 17.30’da işimizi bırakacak olmamız Bolu’ya 20.00 civarında ulaşmamız demekti. Çalışma saatlerinin yanı sıra ücret konusunda da tablete girilen adres verilerinde hata olduğunu buna bağlı olarak da maaşların kesileceğini belirtti. Bu toplantıdan sonra tabi bazı arkadaşlarımız işten kendi isteği ile ayrılmak istedi. Şirkette alacakları olmasına rağmen Bolu’da bizzat işveren yetkilileri tarafından ücretinizi ödeyeceğiz bizde sorun olmaz denilerek şirketten alacağım yok kâğıdına imza attırıldı. O günden bugüne kadar da işten ayrılanların da hak ettikleri ücretler verilmedi.”

“İhbar tazminatımızı ve hak ettiğimiz maaşlarımızı almak istiyoruz”

“Emfa Yazılım şirketi ile alakayı kestiğimiz günden bu yana arkadaşlarımızla beraber sürekli şirketin Ankara’da ki bürosunu ve şirket yetkililerini arıyoruz. Şirket yetkilisi Fatma Evren telefonlarını başkalarına açtırarak yanlış numarayı aradığımızı söylettiriyor. Bu yetmezmiş gibi duyduğumuza göre birde Kartalkaya’ya tatile geliyor. Söz konusu biz çalışanlar olunca kılını kıpırdatmayanlar, yalan söyleyenler; söz konusu kendileri olunca hiçbir masraftan kaçınmayarak keyif yapıyorlar. Bolu’da ki işveren temsilcisi de en başından beri bizleri oyalıyor. Her hafta düzenli bir şekilde bize yalan söyleyerek maaşların 2-3 gün sonra yatacağını ifade ediyor. Tabi bir yandan da bizim yerimize çalışacak köle arıyorlar. Şehir merkezinde bazı duvarlara işçi ilanı yapıştırıyorlar. Bizim 2 tane talebimiz var. İhbar tazminatımız ve maaşlarımızı almak istiyoruz.“