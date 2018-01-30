"İçiniz acımıyor mu?" demişti...

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun “İçiniz acımıyor mu” sözleriyle Meclis’e taşıdığı İznik Gölü’nün betonlaşmasına yol açan projeyle ilgili umut verici gelişme yaşanıyor.

Gündem dışı söz olarak İznik’in sorunlarını Meclis’e taşıyan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, konuşmasında İznik Gölü’nün eski ve yeni görüntülerini göstererek, sahil projesi adı altında yapılan çalışmanın Türkiye’nin beşinci büyük gölünü ölüme sürükleyeceğini dile getirmişti.

Kayışoğlu’nun eleştirilerine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun yanıt vermesiyle Meclis’in gündemine oturan İznik Gölü, karşılıklı diyaloglar nedeniyle İznik’in uzun süreli gündemde kalmasına yol açmıştı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun “Size, onların dili olmadığı için İznik Gölü’ndeki balıklar adına sesleniyorum, size yüzlerce yıllık zeytin ağaçları, elli yıllık çam ağaçları, birlerce yıllık tarih, iki bin iki yüz yıllık lahitler adına sesleniyorum. İznik Gölü bir cennet, binlerce yıldır orada duruyor. Tesadüfen, temiz olduğu günlerden bir gün, içinde bir bazilika olduğu keşfedildi, fotoğraflandı ilk defa. İznik Gölü diyor ki: ‘Beni kirletmeseniz… Ben bu bazilikayı bağrıma sığdırdım ama sanayinizle, yanlış politikalarınızla maalesef bu balıkları böğrüme sığdıramıyorum” sözleriyle dikkat çektiği konuşmasında, İznik Sahil Düzenleme Projesi’yle gölün ölüme mahkûm edildiğini, göllerin nefes alabilmeleri için kıyılara ihtiyaç duyduklarını, bu projeyle göl kıyısının betonlaştığına vurgu yapmıştı.

Bakan Çavuşoğlu’nun hükümet adına yanıt vermesiyle alevlenen tartışma İznik’i Türkiye’nin gündemine taşırken, yaşanacak çevre felaketinin üzerinde yeniden bir değerlendirme yapılmasının önü açılmıştı.

11 Ocak’ta Meclis’te yaşanan bu tartışmanın ardından İznik adına sevindirici haberler gelmeye başladı. Önce İznik Gölü’nün etrafına ağaçlar dikilmesini, ardından beton duvarların kaldırılmaya başlanmasını sevindirici bulduklarını dile getiren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Bizim derdimiz İznik gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin göz bebeği ilçelerin, şehirlerin insan eliyle yok edilmesini önlemek, geleceğe kalmasına vesile olmaktır. İktidar kanadının bu tartışmadan sonra gösterdiği duyarlılığı önemsiyorum. O günkü konuşmalarda fotoğraflarıyla eski yeni hallerini ortaya koydum. Bakan Çavuşoğlu hem Bursa milletvekilimiz hem de benim meslektaşımdır. Siyaset zıtlaşma değil, çözüm üretme yeridir. O konuşmadan sonra İznik’in geleceğini şekillendiren bir gelişmenin yaşanmış olmasından memnunuz. Bu sorunun çözümüne katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.