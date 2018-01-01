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01.01.2018 18:45

"İçimdeki ses, bana 'Bugün 4 kişiyi öldür' dedi"

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"İçimdeki ses, bana 'Bugün 4 kişiyi öldür' dedi"
ADANA'da, Yıldırım Gören (58), yeni yılın ilk saatlerinde, inşaat bekçisi Serdar Aşık'ı (54) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - Polis tarafından gözaltına alınan Gören, emniyetteki ifadesinde, "İçimdeki ses, bana 'Bugün 4 kişiyi öldür' dedi. Kendime hakim olamadım" dedi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat bekçisi Serdar Aşık, iddiaya göre, geçen cuma günü önce inşaat alanındaki yoldan geçmek isteyen Yıldırım Gören ile tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle bir süre Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi olan Gören, yeni yılın ilk saatlerinde, av tüfeğiyle inşaata gelip, bekçi Aşık'a 2 el ateş etti. Boş kartuşları alıp, ağaç altındaki toprağa gömen Gönen, ardından kahveye giderek, "Emniyeti arayın. Ben birini öldürdüm" dedi. Kahvedekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Aşık'ın öldüğünü belirledi. Serdar Aşık'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Yıldırım Gören de gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde Gönen, "İçimdeki ses, bana 'Bugün 4 kişiyi öldür' dedi. Daha önceden de böyle şeyler oluyordu. Olay günü kendime hakim olamadım. Av tüfeğini alıp, Aşık'ın yanına gittim. Bekçiye 'Benim 8 koyunumdan 6'sı çalındı' dedim. O da 'Benim haberim yok' deyince öldürdüm" dedi. Yıldırım Gören, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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