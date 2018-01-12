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12.01.2018 21:55

İbrahim Tatlıses'ten eski eşine televizyondan evlilik teklifi

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İbrahim Tatlıses'ten eski eşine televizyondan evlilik teklifi
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız’a Seda Sayan’ın televizyon programı üzerinden yeniden evlenme teklif etti.

Tatlıses’in teklifine sosyal medya üzerinden cevap veren Yıldız, ünlü şarkıcıyla aralarındaki ‘tek’ ortak noktanın kızları olduğunu söyledi. 

“Aşık değilim ama evlenmek istiyorum"

Seda Sayan’ın Show TV’de yayınlanan programına katılarak kameralar aracılığıyla eski eşine evlilik teklifinde bulunan Tatlıses, "Aydemir Akbaş 4 kez boşanıp, 5 kez evlendi. Ayşegül Yıldız’a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum” dedi. 

"Evlenmemiz söz konusu değildir"

Tatlıses'in teklifinin ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Yıldız ise şu ifadeleri kullandı: 

 "İbrahim Bey'e saygım sonsuz, sevgim de artık çok daha farklı boyuttadır. Kendisi çok iyi bir baba olmakla birlikte bu saatten sonra da “tek” ortak noktamız evladımız Elif Ada’dır ve tekrar evlenmemiz söz konusu değildir. Boşandığımız andan itibaren de benim için o sayfa bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Ama her zaman temenni ettiğim gibi kendisinin sağlıklı, huzurlu mutlu olması en büyük temennimdir…"

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