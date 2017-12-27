İbrahim Tatlıses ifade verdi

İbrahim Tatlıses "çürük uçak" şikayeti dolayısıyla ifade verdi. Tatlıses'in avukatı "düzeltme" istedi.

İbrahim Tatlıses, kendisine çürük uçak satılması; hakkını mahkemede arayınca da FETÖ’nün yargıdaki uzantıları tarafından mağdur edilmesi ile ilgili şikayeti çerçevesinde savcıya ifade verdi.

karar.com’un haberine göre, İbrahim Tatlıses’in avukatı, yeniden Yargıtay 12’nci Hukuk Dairesi’ne başvurarak karara yönelik “düzeltme” istedi. Adliyeye gelerek ifade veren Tatlıses, dilekçesinde, “Yargı eliyle kamu gücünü FETÖ/PDY yapılanması menfaatine kullananlar hak ettikleri cezayı almalıdır” dedi.



NE OLMUŞTU?

Tatlıses, 2010’da Tarkim Havacılık’ın ortağı Faruk Bayındır’ın kayınpederi Megatrans Şirketi’nin sahibi Ahmet Özbey’den 6 milyon dolara uçak almış, ancak çürük çıkan uçağı firma kabul etmediği için parasını da iade etmeyi kabul etmemişti. Şirket, aldırdığı haciz kararıyla Tatlıses’in 6 milyon TL’lik villasını 1.5 milyon liraya icradan almıştı.

Bu süreçte uçağı satan şirketin sahibi Ahmet Özbey’in FETÖ firarisi olduğu, mahkemede yapılan itiraz sonrası Ankara’da icra karanını 54 günde onayan Yargıtay 12’nci Hukuk Dairesi üyeleri Ayhan Doğan ve Mehmet Uslu’nun da aynı gerekçeyle meslekten çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.