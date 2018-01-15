"İBB'nin yetki alanı Büyükdere'yi etkiliyor"

Mehmet İpgin İlk ve Ortaokulu’nda konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Büyükdere Mahallesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında olduğunu ve bu yüzden bölgeye yeterince hizmet götüremediklerini söyledi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ‘Gelecek Benim Ben Geleceğim Projesi’ kapsamında Büyükdere Mahallesi’ndeki Mehmet İpgin İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Genç, Büyükdere’nin büyük kısmına hizmet götüremediklerini, bunun tek sebebinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yetki alanı olduğunu hatırlattı. Mahallenin eksiklerini takip ettiğini anlatan Başkan Genç, “Büyükdere’de bir takım eksiklikler var. Bunların hepsini biliyoruz ama bir şanssızlığımız var. Büyükdere’nin çoğu yeri İBB’nin yetki alanı içinde. Yollara, okullara dokunamıyoruz. Çok basit işler var ama bu imkan yok. Olabildiğince bunu birlikte aşmanın yollarını arayacağız. Girişken ve paydaşlık yapan bir muhtarınız var” şeklinde konuştu.

YAVRUNUZA VE YUVANIZA SAHİP ÇIKIN

“Çocuklarımızı sahiplenmek zorundayız. Bu ülkenin geleceği tabi ki çocuklar ama eğitimli çocuklar” diyen Başkan Genç, “Biz elektrik direklerinin dibinde veya ışıklarda gelen arabalardan yalvararak para isteyen çocuklar değil, dünyada kimliğiyle, kişiliğiyle, yarınıyla, mesleğiyle ağırlığını koyabilen çocuklar yetiştirmek zorundayız. Bu hepimizin görevi. Kan gövdenin götürdüğü yerde huzur olmaz. Biz huzuru temin etmek zorundayız. Bunu da halk ile birlikte yapacağız. Halkın içinde huzuru en fazla temin edecek insanlar kadınlardır. Her toplantıda söylüyorum. Bir kadının kaybetmeyeceği iki şey vardır. Yavrusu ve yuvası. Bunlara sahip çıktığımızda bu işin devamını getiririz” diye konuştu.

OKULLARA 5 MİLYONUN ÜSTÜNDE BÜTÇE HARCADIK

Sarıyer’de ziyaret etmediği okul kalmadığını dile getiren Başkan Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Devletten okullara özellikle ayrılan bir bütçe yok. Tasarruf yaparak, geri dönüşümlerden ve yapılan işlerden artırıyoruz. Geçen yıl okullara 5 milyonun üstünde bütçe harcadık. Bunu açıkça doğru yere harcandığını gördükçe mutlu oluyoruz. Çocukların ve engellilerin en büyük beklentisi sadece sevgi.”

LOJİSTİK DESTEK SAĞLANIYOR

Okullara yapılan çalışmalarla yakından ilgilenen Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun da bu ziyaretlerin bir amacı olduğunu söyledi. Coşkun, “Son 4 yıldır bu projeyle okullara lojistik destek sağlanıyor. Boya-badana, Atatürk büstü, merdiven, kantin yani aklınıza ne gelirse bunların yapılmasında temel bir amaç var. Bazı yolları ve kaldırımları yapmamış olabiliriz. Başkanımız gerekirse yapmayacaksınız ama okuldan gelen acil ihtiyaçları yerine getireceksiniz demiştir. Okul aile birliği, veli, öğrenci ve okul olarak bir bütün halinde birlikte çalışıyoruz . İdarecilerle sık sık bir araya geliyoruz. Okulların temel ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz ve eksiklerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Konuşmasında Okul Aile Birliği’nin önemini değinen Başkan Genç; “Okul aile birliği olmaz ise o okulun kalkınması mümkün değil. Bizler de okul aile birliği ve müdürlüğün istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi. Okul Aile Birliği ve okul yönetimiyle bir araya gelen Başkan Genç, öğrencilerin sevgi seliyle karşılandı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.