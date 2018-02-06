İBB'den Orhan Kemal'e büyük saygısızlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, usta yazar Orhan Kemal'e büyük bir saygısızlık yapıldı.

Birgün'den Burak Abatay'ın haberine göre, yazar Orhan Kemal'in anısını yaşatmak üzere İstanbul Beyoğlu'nda, üç katlı bir binada kurulmuş olan Orhan Kemal Müzesi'nin tabelası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kaldırıldı.

Boğazkesen Caddesi ile Defterdar Yokuşu'nun kesiştiği yerde bulunan yön levhalarından Orhan Kemal Müzesi tabelası İBB tarafından sökülerek yerine İBB Cihangir Cihannüması Sosyal Tesisleri tabelası konuldu.

Uluslararası üne sahip olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanterinde bulunan müzenin yön levhasının kaldırılması müzeye gelen yerli ve yabancı konuklar tarafından protesto edildi

İBB Cihangir Cihannüması Sosyal Tesisleri'nin arkeolojik bir alanda yapılması sebebiyle de yurttaşlar ve Cihangir Güzelleştirme Derneği tarafından mahkemeye verilmişti. İnşaat sırasında elektrik kabloları kopartılmış ve duvar çökmüştü. Çeşitli olumsuzluklar yaşanan inşaat bitirilmişti ve içinde kafetarya olan sosyal tesis faaliyete geçirilmişti. Tesisin kolay bulunabilmesi adına Cihangir'e çok sayıda yere İBB Cihangir Cihannüması Sosyal Tesisleri'nin tabelası yerleştirilirken bir yeni tabelanın da Orhan Kemal Müzesi’nin tabelası kaldırılarak konulması yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.



MÜZEDEN AÇIKLAMA

Orhan Kemal Müzesi'nin koordinatörü ve usta yazarın oğlu Işık Öğütçü, BirGün'e yaptığı açıklamada, Belediyenin kültüre ve sanata bakışının ne olduğu bu son hareketten daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak "Türkiye’nin yüz akı edebiyatçısı Orhan Kemal’e yapılan bu haksızlığı kınıyoruz. Sökülen tabelanın yerine acilen konulmasını talep ediyoruz." dedi.