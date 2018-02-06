  • BIST 114.581
  • Altın 162,217
  • Dolar 3,7863
  • Euro 4,6682
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
06.02.2018 17:50

İBB'den Orhan Kemal'e büyük saygısızlık

»
İBB'den Orhan Kemal'e büyük saygısızlık
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, usta yazar Orhan Kemal'e büyük bir saygısızlık yapıldı.

Birgün'den Burak Abatay'ın haberine göre, yazar Orhan Kemal'in anısını yaşatmak üzere İstanbul Beyoğlu'nda, üç katlı bir binada kurulmuş olan Orhan Kemal Müzesi'nin tabelası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kaldırıldı.

Boğazkesen Caddesi ile Defterdar Yokuşu'nun kesiştiği yerde bulunan yön levhalarından Orhan Kemal Müzesi tabelası İBB tarafından sökülerek yerine İBB Cihangir Cihannüması Sosyal Tesisleri tabelası konuldu.

Uluslararası üne sahip olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanterinde bulunan müzenin yön levhasının kaldırılması müzeye gelen yerli ve yabancı konuklar tarafından protesto edildi

İBB Cihangir Cihannüması Sosyal Tesisleri'nin arkeolojik bir alanda yapılması sebebiyle de yurttaşlar ve Cihangir Güzelleştirme Derneği tarafından mahkemeye verilmişti. İnşaat sırasında elektrik kabloları kopartılmış ve duvar çökmüştü. Çeşitli olumsuzluklar yaşanan inşaat bitirilmişti ve içinde kafetarya olan sosyal tesis faaliyete geçirilmişti. Tesisin kolay bulunabilmesi adına Cihangir'e çok sayıda yere İBB Cihangir Cihannüması Sosyal Tesisleri'nin tabelası yerleştirilirken bir yeni tabelanın da Orhan Kemal Müzesi’nin tabelası kaldırılarak konulması yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.


MÜZEDEN AÇIKLAMA

Orhan Kemal Müzesi'nin koordinatörü ve usta yazarın oğlu Işık Öğütçü, BirGün'e yaptığı açıklamada, Belediyenin kültüre ve sanata bakışının ne olduğu bu son hareketten daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak "Türkiye’nin yüz akı edebiyatçısı Orhan Kemal’e yapılan bu haksızlığı kınıyoruz. Sökülen tabelanın yerine acilen konulmasını talep ediyoruz." dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrin şehitleri için saygı duruşu06 Şubat 2018 Salı 08:23
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonu06 Şubat 2018 Salı 07:03
  • İstanbul nüfusuyla 129 ülkeyi geride bıraktı06 Şubat 2018 Salı 05:13
  • İstanbul'a kar müjdesi!05 Şubat 2018 Pazartesi 22:50
  • İstanbul için yeni kar tarihi açıklandı05 Şubat 2018 Pazartesi 15:51
  • Beylikdüzü Belediyesi Şubat Meclisi toplandı05 Şubat 2018 Pazartesi 11:55
  • Bakırköy'de 8439 kişiye yardımcı sağlık hizmeti05 Şubat 2018 Pazartesi 10:45
  • Çağdaş Yaşam, Büyükçekmece’de 20. yılını kutladı05 Şubat 2018 Pazartesi 10:34
  • İBB'den metrobüs kazasıyla ilgili açıklama05 Şubat 2018 Pazartesi 10:27
  • Dünya’nın en iyi festivalinin fotoğrafları sergilendi     05 Şubat 2018 Pazartesi 09:02
    • FOTO GALERİ
    • Aşk-ı Memnu dizisinin Cemile'si şimdi ne yapıyor?
    • CHP Grup Toplantısı'ndan kareler - 6 Şubat 2018
    • 50 yıldır bozuk daktilolara adeta can veriyor
    VİDEO GALERİ
    • Raco Dağı'na Türk bayrağı diken ÖSO militanı Rizeli çıktı!
    • Sinop'ta nükleer karşıtlarına polis müdahalesi
    • Bu da halay çekerek tıraş eden berber
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti