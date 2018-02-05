  • BIST 117.956
  • Altın 161,586
  • Dolar 3,7637
  • Euro 4,6902
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
05.02.2018 13:05

İBB'den metrobüs kazasıyla ilgili açıklama

»
İBB'den metrobüs kazasıyla ilgili açıklama
Haramidere Metrobüs Durağı'nda, dün Avcılar yönünde seyir halindeki metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse çarptı. Kazada 24 yolcu yaralandı. İBB'den kazayla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. 

Açıklama şöyle:

"Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarpması sonucu maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana gelmiş olup olay yerine ambulans, itfaiye ve imdat ekipleri ile polis yönlendirildi. Kazada 24 yolcu hafif yaralandı. Yararlılar ambulanslarla hastanelere taşındı. Yapılan müdahale sonucunda oto çekici yardımıyla araçlar çekilip istasyonun temizliği yapıldıktan sonra saat 21.00 itibari ile istasyonumuz her iki yönde açılmıştır. An itibariyle kazaya sebep olan metrobüs şoförü ve bir yolcu hariç tüm yaralılar ayakta tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir. Şoför personelimizin Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yolcumuzun ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam etmektedir. Polis kaza raporu henüz tutulamamış olup, yaralı şoförün tedavi durumuna göre ifadesi alınacak ve rapor yazılacaktır. Kazanın oluş nedeni Cumhuriyet Savcılığı'nın yapacağı soruşturma ile netlik kazanacaktır" denildi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da 'ikinci yarıyıl' trafiği05 Şubat 2018 Pazartesi 08:19
  • Karaya vuran Yunus mumyalanacak05 Şubat 2018 Pazartesi 08:12
  • İstanbul'da büyük su kesintisi: İşte kesinti olacak İLÇELER04 Şubat 2018 Pazar 23:02
  • İBB'den kritik gün için vatandaşlara uyarı04 Şubat 2018 Pazar 17:57
  • Eşi ile tartışı; kendini bıçakladı04 Şubat 2018 Pazar 11:18
  • İstanbul için fırtına uyarısı!04 Şubat 2018 Pazar 10:00
  • Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli04 Şubat 2018 Pazar 09:47
  • İstanbul'da o bölgelerde sular kesilecek03 Şubat 2018 Cumartesi 15:58
  • İstanbul'da gece yarısı operasyonu! Hareketli anlar yaşandı...03 Şubat 2018 Cumartesi 09:10
  • İstanbul'da bir markete giren soyguncular, çalışanları rehin aldı!03 Şubat 2018 Cumartesi 00:01
    • FOTO GALERİ
    • Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı
    • Metrobüs durağında feci kaza
    • Benzin bidonuyla geldiği kent meydanında kendini yakmaya kalktı
    VİDEO GALERİ
    • Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    •  İstanbul'da 2 bin polisle 150 noktada okul denetimi
    • İstanbul'da "ikinci yarıyıl" trafiği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti