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10.01.2018 08:15

İBB'den flaş karar! Yılbaşında kaldırılan sefer yeniden başlıyor

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İBB'den flaş karar! Yılbaşında kaldırılan sefer yeniden başlıyor
Şehir Hatları’nın yılbaşından itibaren kaldırdığı Beşiktaş-Adalar seferleri yeniden başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları İşletmeleri, bu yılbaşı itibariyle zarar ettiği hatlardan biri olan Adalar seferlerini kaldırmıştı. 
Konuyu bugünkü İBB Meclis Toplantısı’nda dile getiren CHP’nin İBB ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Avedis Kevork Hilkat’ın soru önergesi üzerine, AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını söyledi.

'EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK'

İBB Meclisi’nde bugün çok nadir yaşanan bir durum oldu ve bir soru önergesi aynı gün cevaplandırıldı. CHP’li Meclis Üyesi Hilkat’ın önergesini yanıtlayan Faruk Aydın, “Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak” dedi.

İlk kez 1846 yılında tarifeli vapur seferlerinin başlamasıyla İstanbul ile Adalar arasındaki toplu ulaşımın başladığını ve bugün Adalar'ın sorunlarının başında ulaşımın geldiğini söyleyen Hilkat, önergesinde, Şehir Hatları'nın bugüne kadar yaz kış demeden sefer yaptığını, deniz otobüslerinin ise sadece yazın çalıştığına dikkat çekti. 

Hilkat, “Yeterli yolcu yok, zarar edilir” bahanesiyle temel ulaşım haklarından mahrum bırakılmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirilip, İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin Adalar’da yaz kış yaşayanların beklentilerini karşılayacak şekilde tarifeler düzenlemediğini, aksine kâr etmiyor gerekçesiyle bazı seferlerin kaldırıldığını söyledi.

(hürriyet)

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