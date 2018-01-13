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14.01.2018 02:40

İBB Meclisi’nden Kudüs’te cuma namazı kararı

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İBB Meclisi’nden Kudüs’te cuma namazı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri şubat ayında 40’arlı gruplar halinde Kudüs’e gidip Mescid-i Aksa Camisi’nde cuma namazı kılma kararı aldı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İBB Meclisi’nin AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri kendi gruplarına yaptıkları çağrıda, İBB’nin önümüzdeki ay Kudüs için bir ziyaret programı organize ettiğini duyurdu. Katılmak isteyenlerin en geç 12 Ocak’a kadar isim bildirmeleri istenmişti. Her iki parti grubundan da Kudüs programına yoğun talep oldu.

TEKLİFİ GETİREN SİPAHİ GÖREVDEN ALINDIĞI İÇİN GİDEMEYECEK

Ancak Kudüs’te cuma namazı fikrini ilk kez dile getiren Hüseyin Sipali İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındığı için müracaat edemedi. CHP’li İBB Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu, İBB Meclis oturumunu yöneten Göksel Gümüşdağ’a öneride bulunup, Sipahi’nin de bu seyahate davet edilmesi istedi. Taner Kozanoğlu, 12 Eylül döneminin en çok akıllarda kalan sözü olan Alparslan Türkeş’in, “Biz hapisteyiz ama fikirlerimiz iktidarda” sözüne atıfta bulunup, “Hüseyin Sipahi dışarda ama fikirleri burada. Ekstra bir şey yapıp kendisini de davet edelim” dedi.

Meclis oturumunu yöneten Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili daha sonra bir bilgilendirme yapılacağını söyledi.

SİPAHİ: ŞANSIM OLMASA DA BİR UMUDUM VAR

Meclis üyeliğinin devam ettiğini ve 3 aylığına görevden uzaklaştırıldığını söyleyen Hüseyin Sipahi, “İBB Meclisi’nin üyelerine hiç kota konulmadan Mescid-i Aksa’ya gidilmesi beni memnum etti. İBB Meclisi üyesi ve mensubu olarak davet edilmek, katılmam gurur verici olur. Ama olmasa da zaten duygularımız, maneviyatımız her Müslüman gibi Kudüs için çarpmakta. Arkadaşlarımın yapacağı ziyaret ve alınan karar öncelikle ülkemiz ve İstanbul adına sevindirici. Şansım olmasa da bir umudum var” dedi.

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