İBB Meclisi’nde 'Hazinedar' protestosu

Beşiktaş Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Murat Hazinedar ve 2 meclis üyesinin görevden uzaklaştırılması İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde protesto edildi.

DHA - İçişleri Bakanlığı kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve 2 meclis üyesinin görevden uzaklaştırılması İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumunun ilk bileşiminde protesto edildi.

CHP grubu karara tepki için meclisi terk ederek çalışmalara katılmadı. Protesto eylemi öncesinde gündem dışı konuşmak üzere kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever “Artık KHK'lar ile yönetilen bir devlet anlayışı maalesef ülkemizde hakim oldu. Uyarı için bugünkü meclis çalışmasına katılmayacağız. Bu anlayışın son bulmasını diliyoruz. Değişim halkın iradesi ile olmalı” dedi. Bu kararların bağımsız mahkemeler tarafından alınması gerektiğini belirten Gülsever “Ayladır belediye başkanları, bizim arkadaşlarımız, sizin arkadaşlarınız, halkın oyları ile seçilenler bir bir görevden alınıyor. Bu arkadaşlarımızın bir hataları kusurları yanlışları olabilir. Eğer hata varsa bunların tartışılacağı yer bağımsız mahkemelerdir. Bunların hiçbiri tartışılmadan ‘öyle söylemişler, böyle söylemişler, iddialar var, ihbarda bulundular' anlayışı var. Bu anlayış doğru değil” diye konuştu.

“CHP MUHALEFET GÖREVİNİ YAPMIYOR”

Bunun üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Temel Başalan da İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma kararını CHP'li milletvekillerinin ihbarı üzerine alındığını söyleyerek “CHP milletvekilleri teşkilat mensupları Murat Hazinedar hakkında açıklamalar yapmıştı. Hırsızlık, rüşvet, adam kayırma ve Fetö mensubu olmasıyla ilgili. Murat bey bu açıklamalar üzerine Beşiktaş Belediye meclisinde kendi milletvekilleri hakkında ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulundu. Bir çok milletvekili sosyal medyada bunu paylaştı. Bu hukuki bir karardır. Ataşehir Belediye başkanı gibi karara karşı itiraz hakkını kullanabilir. Bu hukuki bir karar herkesin saygı göstermesi gerek” dedi. Başalan CHP grubunun protesto için meclisi terk etmesini de eleştirerek “İstanbul halkı CHP'ye muhalefet görevi vermiştir. Daha önce de yaptıkları gibi bugün de muhalefet görevini yapmaktan kaçınıyorlar” dedi. Gülsever de “Seçilmişlerin görevden uzaklaştırılmasına karşı sembolik bir eylemdir. Anlaşılan o ki siyaseti buralarda yapamayacağız. Siyasetin yolu halka gitmek. Kendimizi halka anlatmayı doğru buluyoruz” yanıtını verdi. Konuşmaların ardından CHP'liler meclisi terk etti.

SEÇİM 11 OCAK GÜNÜ

Bu arada Hazinedar'ın yerine gelecek ismi belirlemek üzere yapılacak seçimin tarihi de belli oldu. İstanbul Valiliği, seçimin 11 Ocak günü saat 15.00'te, Beşiktaş Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılmasına karar verdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MECLİS ÜYESİ DE ÇAĞRILDI

Meclis üyelerine seçime davet için gönderilen tebligatın, görevden uzaklaştırılan meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'ye de gitmesi dikkat çekti. CHP'den meclis üyesi seçilen Sipahi, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alındığı için çıkan tartışma üzerine partisinden istifa ederek bağımsız kalmıştı. Sipahi, 11 Ocak günü gerçekleştirilecek seçime katılacağını açıkladı. Görevden uzaklaştırılan diğer meclis üyesi Çetin Kırışgil'e ise tebligat gönderilmediği öğrenildi.