İBB Kadıköy Belediyesi otoparkına el koydu!

Kadıköy Belediyesi’nin kullandığı Hasanpaşa'daki otoparka, çevik kuvvet ve TOMA eşliğinde gelen İBB ekipleri otoparka el koydu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Bize yapılan bir tebligat yok. Bu kindar bir tavır bu tavırla kamu yönetilemez dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadıköy Belediyesi’nin kullandığı Hasanpaşa Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ndeki otoparka çevik kuvvet ve TOMA eşliğinde gelerek el koydu. Sabahın erken saatlerinde Kadıköy Belediyesi otoparkı olarak kullanılan alana gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle bekçi kulübesini yıktı. Otoparkta bulunan 'Kadıköy Belediyesi Otoparkı' yazılı tabelayı ve bilet kulübesini kaldırıldı. Kadıköy Belediyesi zabıta ekipleri ise otoparkı boşaltmak isteyen İBB personeline izin vermedi. Süren görüşmelerin bir sonuca varmaması üzerine Kadıköy Belediye Başkanı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Otoparkın uzun yıllardır Kadıköy Belediyesi tarafından işletildiğini belirten Nuhoğlu” , “Burası kamu alanı, halkın malı. Sanki işgalciymişiz gibi buraya gelmeleri doğru değil” dedi. Nuhoğlu şöyle devam etti: Bugün sabah 06.30’da yüzlerce zabıta ve yüzlerce polisle beraber buraya geldiler. Burayı tahliye etmek istiyorlar. Ellerinde bir mahkeme kararı var. Ama herhangi bir tebligat yok. Burası bir kamu kurumu. Büyükşehir Belediyesi’nin de bir kamu kurumu olduğunu düşünüyorduk. Sabahtan beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı telefonla arıyorum. Telefona çıkmıyor. Siz telefona çıkmayacak, bir kamu kurumunun sorumlu bir yöneticisi gibi davranmayacaksanız orada kalmanıza gerek yok. Halkla polisi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar bu doğru değil. Sen bir kamu kurumun ihtiyacı olan bir arsayı tahliye etmek için polisi alıp gelemezsin. Bu kadar büyük bir sorumsuzluk olmaz. Bizi bir telefonla aramadılar. Herhangi bir şekilde tebligat yapmadılar. Herhangi bir şekilde bizimle görüşmediler. Ne yapmak istiyorlar bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa bu ülke bu şekilde yönetilemez. Sorumlu davranma zorundalar. Telefona çıkmamak ne demek. Büyükşehirden şu anda burada bir sorumlu yok. Bir memur “ben tahliye etmezsem işimden olurum” diyor. Emniyet güçleri vatandaşla karşı karşıya getirilir mi? Tahliye edemezsen tutanağını tutup gidersin. Bir hafta sonra gelsen ölür müsün? Oturup konuşsan ne olur. Burası sonuçta Kadıköylülere ait bir yer. Başından beri biz kullanıyoruz. Hasmane bir tavır. Kindar bir tavır. bu tavırla kamu yönetilemez.”Tutanak tuttuklarını belirten Nuhoğlu gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Kadıköy Belediyesi otoparkı polis eşliğinde boşaltılıyor. Ayrıca otoparka İBB ekipleri tarafından getirilen İSPARK tabela ve fiyat tarifesi asıldı.