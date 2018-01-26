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27.01.2018 07:15

İBB iki yazarın afişini indirtti

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İBB iki yazarın afişini indirtti
Kırmızı Kedi Kitabevi’nin İstanbul Kartal’daki binasının dış cephesinde aylardır duran kitap tanıtım afişleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine indirildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, sabah saatlerinde Kırmızı Kedi yayınlarına ait kitabevine gelen İBB ekipleri, binanın dış cephesinde bulunan kitap tanıtım afişlerinin indirilmesini talep etti. 

"Biz sökersek parasını size yansıtacağız”

Yayınevi çalışanları, İBB ekiplerinin talebine "Bize tebligat gelmedi. Tanıtım afişleri aylardır oradaydı” cevabını verirken; görevliler ise “Biz sökersek parasını size yansıtacağız” dedi. 

Soner Yalçın ve Yılmaz Özdil’in yeni kitaplarına ait tanıtım afişleri, daha sonra çalışanlar tarafından kaldırıldı.

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