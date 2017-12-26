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27.12.2017 03:15

İbadi'den IKBY açıklaması: "Petrol gelirleri memur maaşlarına yeter"

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İbadi'den IKBY açıklaması: "Petrol gelirleri memur maaşlarına yeter"
Irak Başbakanı İbadi, IKBY'nin petrol gelirinin, memurların maaşını ödemeye yeteceğini öne sürdü.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerinin oradaki memurların maaşlarını ödemeye yeteceğini söyledi.

İbadi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, IKBY'deki memur maaşlarının merkezi yönetim tarafından ödenmesi konusunda IKBY hükümetine, memurların gerçek sayısını öğrenmek için iş birliği çağrısı yaptı.

"IKBY'nin bugüne kadar ihraç ettiği petrolden elde ettiği gelirler memurların maaşlarını ödemeye yetecek" diyen İbadi, "IKBY, oradaki memur sayısının Irak'taki memur sayısının yarısını oluşturduğunu iddia ediyor" diye konuştu.

IKBY geçtiğimiz aylarda, Bağdat yönetiminin "memur maaşlarının ödenmesi" konusunda sunduğu rakamın kendileri için yeterli olmadığını açıklamıştı.

İbadi, IKBY'nin sınır kapıları ve havalimanları kontrolüyle ilgili, "IKBY'deki güvenlik birimleriyle temasımız söz konusu. Onları, Bağdat'ta toplantılara katılmaya çağırdık" dedi.

'SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK'

"Hükümet, anayasa maddelerine bağlıdır. Seçimler zamanında (Mayıs 2018) yapılacak" bilgisini veren Irak Başbakanı İbadi, yüksek seçim komiserliğinin genel ve yerel seçimlerin aynı günde yapılması için hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

Ülkedeki ekonomik krize de değinen İbadi, gümrük kapılarından elde ettikleri gelirlerin eski yıllara nazaran 3 kat arttığını sözlerine ekledi.

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