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22.01.2018 16:10

'Hz Nuh cep telefonu ile oğlunu aradı' demişti! Yeni açıklama...

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'Hz Nuh cep telefonu ile oğlunu aradı' demişti! Yeni açıklama...
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihan Yavuz Örnek, açıklamalarından sonra üniversite yönetiminden ‘konuşma’ uyarısı aldığını söyledi.

Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü söylemesiyle gündeme gelen İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihan Yavuz Örnek, açıklamalarından sonra üniversite yönetiminden ‘konuşma’ uyarısı aldığını söyledi.

Nuh Tufanı ile ilgili açıklamalarından sonra yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan Örnek, “Programda beni sinirlendirdiler. Tuzağa mı düştüm anlamadım. Bu olayı uygun bir lisan ile söylemem lazımdı. Pat diye cep telefonu dedim millet havaya kalktı. Beni bıraksalardı kendimi ispat edebilirdim” dedi.


‘PİŞMAN OLDUM’

Televizyon programına çıktığı için pişman olduğunu kaydeden Örnek, “Ben bilim insanıyım. Desem ki; ‘Tahtadan bir gemiye hayvanları bindirmişler’ yüzüme tükürürler. Ben doğruları söyledim ama o programa çıktığıma pişman oldum. Ciddi destekler alıyorum. Hatta kitabımın yabancı dile çevrilmesi de isteniyor” diye konuştu.

‘ORTAYLI’YI İKNA EDERİM’

Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı’nın “Başka iş yapsın” sözünü de değerlendiren Örnek, şöyle devam etti: “Pat diye cep telefonu deyince pot kırmış oldum. Eleştirenlere de üzüldüm, kızdım. İlber Ortaylı’ya değil ama sosyal medyada küfredenlere kızdım. Beni destekleseydi (İlber Ortaylı) karizması çizilirdi. O gerekeni yaptı. Benimle yüz yüze konuşsa kendisini ikna ederdim.”

‘ŞİMDİ KONUŞMA’

”İnsanlar karşı tarafı dinlemeden yorum yapıyor. Bana belgelerimi söyletmediler. Üniversite de bize posta koydu demeyeyim de ‘Hocam bu işleri şimdi konuşma’ dedi. ‘Biraz ortalık soğusun ondan sonra devam edersin’ dediler.”

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