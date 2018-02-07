HUZURLU, BOHEM VE KEYİFLİ

Bağdat Caddesi’nin gözde semtlerinden Caddebostan’da göz önünde olmasına rağmen kaçış noktası olabilecek sakin bir kafe “Vagabond”. Bulunduğu konum nedeniyle hem kalabalığın içinde hem de dışında. Modern çizgiler taşıyan sıcak dekorasyonu insanı şehrin kaosundan koparıyor. Burası küçük ama bir o kadar da sempatik bir işletme.



Vagabond son dönemde sayıları hızla artan üçüncü dalga (third wave) kahvecilerden biri. Bu konseptteki işletmeler özünde kahveye saygı duymayı hedefledikleri için, kahve severlerle servis esnasında kahvenin hangi ülkeden ve hangi çiftlikten geldiğinin yanı sıra hangi parametrelerle üretildiğine ve nasıl kavrulduğuna kadar detaylı bilgileri paylaşıyor. Vagabond da misafirlerine kahvenin en iyi aroma ve tadını alabilmeleri için seçtikleri kahveleri çeşitli aparatlarla elde demleyerek tüm bu bilgilerin de aktarıldığı özel bir ritüel ile sunuyor.

Farklı çekirdeklerle hazırlanan bu özel kahvelere eşlik edebilecek lezzetlerde titizlikle seçilerek menüdeki yerini almış. Özellikle tatlı seçeneklerinde oldukça iddialılar. Üç farklı şekilde sunulan ve puding ile hazırlanan bir tatlı olan Vagabond tatlısının hem sunumu hem de lezzeti oldukça başarılı. Benim favorim kesinlikle çilekli ve frambuaz parça çikolatalı olan versiyonu.

Tabii ki açlığınızı yatıştıracak sandviç çeşitleri başta olmak üzere farklı alternatiflerde menüde mevcut. Burası yurt dışında sıklıkla gördüğümüz ve oturmaktan büyük keyif duyduğumuz mahalle arasında yer alan bohem kafeleri aratmıyor. Günün her saatinde kahvenize eşlik edecek farklı bir lezzet bulabiliyorsunuz. Özellikle kış aylarında servis edilen “Kestane Kebap” bunun en iyi örneklerinden biri.