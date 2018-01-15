Huzurevi sakinleri Ayla'yı izledi

Beylikdüzü Kent Konseyi Engelli Meclisi, Beylikdüzü Belediyesi’nin desteğiyle huzurevinde kalan yaşlıları, gişe rekorları kıran ‘Ayla’ filmine götürdü.

Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyan filmi heyecanla izleyen huzurevi sakinleri, duygu dolu anlar yaşadı.

Kent Konseyi Engelli Meclisi, huzurevinde kalan yaşlıları, sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla sinemaya götürdü. Huzurevi sakinleri, Kore Savaşı’na katılan Türk askerlerinden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile anne babası savaşta öldürülmüş, ‘Ayla’ adını verdiği Koreli küçük kızın gerçek hikayesinin anlatıldığı filmi, kendilerine dağıtılan mısır ve çay eşliğinde heyecanla izlediler.

Film çıkışında, filmi çok beğendiklerini belirten huzurevi sakinleri, “Bizlere bu imkanı sunan Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne ve Beylikdüzü Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz.” dediler.

Türkoğlu: Sizi Yalnız Bırakmayacağız

Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak her zaman yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Başkan Nejla Türkoğlu, “Yaşlı ve engellilerimizin engelsiz bir şekilde yaşayabilmelerine olanak sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz ve onları, hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Onların hayatına bir nebze olsun dokunabilirsek ne mutlu bize... Kent Konseyi olarak, tüm büyüklerimize, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz." dedi.

Film Gösterimleri Sürecek

Beylikdüzü Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından organize edilen film gösterimlerinin devam edeceğini de belirten Kent Konseyi Başkanı Nejla Türkoğlu, “Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, dört duvar arasından çıkarıp hayatın içine sokmak ve onların mutlu olmalarını sağlamak için Beylikdüzü Belediye Sineması’nda, huzurevinde kalan yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza yönelik film gösterimleri yapacağız. ” açıklamasında bulundu.



