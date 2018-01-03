Hüsnü Mahalli: Barlas'ın yazdığı şey için tutuklanmıştım

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, bugün Türkiye'nin Suriye'de 'muhalif gruplar' diyerek 'terör örgütlerine destek verdiğini' yazmıştı.

“Türk milletini, Cumhuriyetini alenen aşağıladığı ve hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına alınıp, 14 Aralık 2017'de “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla” tutuklanan gazeteci yazar Hüsnü Mahalli, bu yazı üzerine kendi tutukluk gerekçesini hatırlattı.

Twitter sayfasından ''Barlas bunu Sabah’ta yazıyor. Bildiğiniz gazete. Ben benzer cümle kullandığım için tutuklanmıştım.'' diyen Mahalli, davasının artık düşmesi gerektiğini de ekledi.