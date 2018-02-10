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10.02.2018 04:05
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Hüsnü Bozkurt: İşte faşizm budur!

Hüsnü Bozkurt: İşte faşizm budur!
Halk TV’de ekranlara gelen Uğur Dündar ile Halk Arenası’na konuk olan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nden kaldırılmasını istediği 'Türk ve Türkiye' ifadesi kararına sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın kendi istediği bir insan modelini oluşturmaya çalıştığını ifade eden Bozkurt, "İşte faşizm budur" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de ekranlara gelen Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’nda büyük tepki alan Erdoğan’ın Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nden ‘Türk ve Türkiye’ ifadesinin kaldırılma talebi ele alındı.

“İYİ Kİ ÖNLERİNDE TÜRK VE TÜRKİYE İFADELERİ VAR”

 

 

Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’ne sahip çıkan Usta gazeteci Uğur Dündar, “Biz her fırsatta, bu korku imparatorluğunda tüm akademisyenler neredeyse ‘içlerindeki cesaret sahiplerini bir kenara ayırıyorum’ sindirildiği, iyice bir yandaşlaşma sürecine sokulduğu, buna uymayanların meslekten uzaklaştırıldığı, ceza evlerine atıldığı bir süreç yaşıyoruz. Suskunluk sarmalı toplumu maalesef kuşatmış durumda. Ama Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği gibi kuruluşlar bizim sesimiz oldular. Ve dile getirilmesi gereken tüm ülke sorunlarını hem hukuki olarak hem de büyük bir cesaretle dile getirdiler. Kendilerine teşekkür borcumuz var. İyi ki varlar ve iyi ki önlerinde Türk ve Türkiye ifadeleri var” dedi.

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