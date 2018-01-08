Hüseyin Gülerce'ye büyük şok!

Mahkeme kararında Hüseyin Gülerce için 'örgüt üyesi' denildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı sanığı firari Fethullah Gülen'in uzun yıllar en yakındaki kişilerden biri olarak anılan Star yazarı Hüseyin Gülerce'nin adı 'Tahşiye davası'nda 'örgüt üyesi' olarak geçti.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, tahşiye davasında gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi geçen günlerde yazdığı gerekçeli kararında, Hüseyin Gülerce’nin 'FETÖ’nün basın ayağı'nda yer aldığını belirtti.

'SUBLİMİNAL YOLLARLA TALİMAT'

Kararda, örgüt lideri Fethullah Gülen’in Nisan 2009’daki bir konuşmasında radikal dini grupların terörize edilebileceği uyarısı adı altında Mehmet Doğan ve grubunu hedef gösterdiği belirtildi. Konuşmanın ardından istihbarat birimlerinin bu kişileri El Kaide yanlısı olduğu iddiasıyla soruşturulduğu aktarıldı. Bu sırada o dönem Samanyolu’nda yayımlanan Tek Türkiye isimli programda örgüt üyelerine subliminal yollarla talimat verildiği, aralarında Gülerce’nin de bulunduğu örgütün basın ayağının harekete geçtiği ifade edildi.

HAKKINDA BAŞKA BİR SORUŞTURMA DAHA VAR

O dönem Zaman gazetesinde köşe yazarı olan Gülerce’nin 10 Nisan 2009 günlü yazısında Gülen’in hedef gösterdiği belirtilen konuşmasına atıfta bulunarak bir kısım grupların terörize edilebileceğini, buna karşı dikkatli olunması yönünde uyardığı kaydedildi. Ayrıca Gülerce hakkında tefrik edilmiş bir soruşturma olduğu aktarıldı. Soruşturmanın akıbetine ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

GÜLERCE'NİN İDDİALARI CUMHURİYET'E SUÇLAMA

Gülerce, Cumhuriyet soruşturmasında herhangi bir tanıklığı olmamasına karşın tanık olarak ifade verdi. Gülerce ifadesinde FETÖ'nün Cumhuriyet'e para gönderdiğini ve bunun için de 'kurye' kullanılmış olabileceğini iddia ediyor. Bunun üzerine soruşturulmaya başlanan Cumhuriyet'in ulaştırma servisi çalışanı Yavuz Yakışkan, Gülerce'n iddiasıyla gözaltına alındı. FETÖ imamı ile telefon görüşmesi olduğu ileri sürülen Yakışkan, avukatlarının araştırması sonucu isim benzerliği olduğu ortaya çıkınca serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'in yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davaya bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, 24 Temmuz 2017’de başlayan davanın ikinci gününde Gülerce, Latif Erdoğan ve Cem Küçük’ün dosyadaki tanıklıkları ile ilgili, “Tanıkların bir kısmını çağıracağız. Gülerce gibileri değil tabii. Dışarıdan dedikodu mahiyetinde olan ifadelerin hukuki değeri yok” demişti. Buna karşın Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, icra kurulu başkanı Akın Atalay ve muhabir Ahmet Şık, bu tanıklıklardan oluşan iddianameyle halen tutuklu olarak yargılanıyor.