Hüseyin Avni Mutlu'dan cezaevi çıkışı ilk açıklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanması davasında, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklulukta kaldığı süre göz önünde bulundurularak, Mutlu'nun tahliyesine karar verildi. Cezaevinden çıkan Mutlu "Kış gününde bu mutlu anımızı bizlerle paylaşmak üzere bir arada bulundunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok, çok mutluyum" dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların esas hakkındaki savunmasını tamamlamasının ardından yaptığı müzakereler neticesinde kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski İstanbul Valisi Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mutlu’nun tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti, sanığın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Heyet, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmederek, hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tutuklulukta kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilen Mutlu, cezaevinden çıktı.



Silivri Cezaevi'nden jandarma aracıyla çıkarılan ve TEM Otoyolu bağlantı yoluna getirilen Mutlu, burada yakınlarınca karşılandı.