Hürriyet'ten Uğur Mumcu'yu anma mesajı

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 24 Ocak 1993'te Ankara'da suikast sonucu katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun 25.yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

24 Ocak 1993'te Ankara'da suikast sonucu katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun 25.yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Fatma Kaplan Hürriyet, mesajında şu satırlara yer verdi;

"Emek, eşitlik, aydınlanmadan, bağımsızlıktan yana; araştırmacı gazeteciliğin en seçkin temsilcilerinden, yazdıklarıyla geleceğe ışık tutan Uğur Mumcu, söylediklerinden korkan, karanlıkların ardına saklanan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyen odaklar tarafından 24 Ocak 1993'te katledilmiştir.

30 yıl öncesinden bugünü gören, laiklik karşıtı faaliyetler yürüten örgüt ve tarikatlar hakkında yaptığı çalışmalar ile kamuoyu ve devleti uyaran Uğur Mumcu, sadece bir gazeteci değil, ülkesini ve milletini korumaya çalışan bir yurtseverdi.

İKTİDAR, UĞUR MUMCU'YA RAHMET OKUMALI

"Dün burunlarının dibindeki yapılanmadan bihaber olduğunu iddia eden iktidar; 'Tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar, 30 yıl sonra general olacaklar ve Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar' diyerek Türkiye'nin sürükleneceği noktayı öngören Uğur Mumcu'nun mezarında rahmet okumalıdır.

Bunun yerine korku imparatorluğu yaratarak, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan, kendi gibi düşünmeyeni terörist ilan eden iktidar; korku duvarlarını yıkacak, ortada dönen kirli oyunları ortaya çıkaracak yeni Uğur Mumculardan korkmaktadır! Ancak korkunun da ecele bir faydası yoktur"

ASLA HUZUR BULAMAYACAKLAR

"Ülkemizin aydınlık geleceği için kalemini korkusuzca kullanan, gerçekleri halka açıklamayı canı pahasına kendine görev edinen Uğur Mumcu'yu katlettiğini sananlar, saklandıkları gölgelerde asla huzur bulamayacak, korktukları sonun başlangıcında yavaş yavaş boğulacaklardır.

Bu duygularla birlikte başta Uğur Mumcu olmak üzere, bu ülkenin demokrasi mücadelesinde ve bağımsızlığı yolunda şehit verdiğimiz tüm gazeteci ve aydınlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum"