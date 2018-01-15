Hürriyet'ten Basın Onur Günü kutlaması

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 16 Ocak Basın Onur Günü ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

CHP'li Hürriyet'in mesajı şöyle;

Sevgili basın emekçisi.

95 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatında ilk basın toplantısını İzmit'te düzenlemiş, Cumhuriyet'in ilan edileceğinin işaretini yine bu güzel kentte vermişti.

İstanbul’un henüz işgal altındayken 16 Ocak 1923’te düzenlenen bu toplantıda Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Tevhid-i Efkâr’ın başyazarı Velit Ebüzziya, Vakit’in başyazarı Ahmet Emin (Yalman), Akşam’ın başyazarı Falih Rıfkı (Atay), İleri’nin başyazarı Suphi Nuri (İleri), İkdam’ın başyazarı Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ve Tanin’in başyazarı İsmail Müştak (Mayakon), İleri gazetesinin İzmit Muhabiri Hakkı (Kılıçoğlu) ile görüşmüştür. 16 Ocak Salı akşamı başlayan toplantı, gece yarısını da aşarak saat 03.00’te sona ermiştir.



Altı saat boyunca gazetecilerle konuşan, o zamanın şartlarını masaya yatıran ve gazetecilere planlarını anlatmakta herhangi bir beis görmeyen Mustafa Kemal, aklındaki ve gelecekte uygulamaya koymayı düşündüğü Cumhuriyet rejiminin de, fikrî temelini oluşturmuştur. Bağımsız bir Türk devleti için milat olan 16 Ocak 1923 tarihi hem gazetecilik mesleğinin onur günü olması sadece Kocaeli'de değil tüm Türkiye'de ismine yaraşır bir şekilde kutlanması gerekmektedir.



16 Ocak 1923 tarihi sadece basit bir takvim yaprağından ibaret değildir. Bu tarih; nice canlar pahasına kurtardığımız ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, şu an da yönetim biçimimiz olan Cumhuriyet'in fikrini ilk olarak açıkladığı tarihtir.



Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin geleceği için değeri büyük olan bu önemli tarihin 95. yıldönümünü kutluyor; başta yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız olmak üzere bütün basın emekçilerimizin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.

