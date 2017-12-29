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29.12.2017 16:50

Hürriyet'te ayrılık rüzgarı: 2 yazar daha...

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Hürriyet'te ayrılık rüzgarı: 2 yazar daha...
Hürriyet gazetesi yazarı Gila Benmayor ve Hürriyet’in Kelebek eki yazarı Melike Karakartal veda etti.

Hürriyet’te bir süredir devam eden tasfiye sürecinde yeni isimlerle yollar ayrıldı.  

Hürriyet gazetesi yazarı Gila Benmayor, bugünkü “Ben buradayım” başlıklı yazısında, “Şimdi hayatımın başka bir aşamasındayım. Deneyimlerimi ülkeye yararlı olacağına inandığım projelerde devreye sokmak üzere başka serüvenlere kanatlanmaya hazırım. Ama yine buradayım. Davos’tan sizlere haberleri vereceğim, zaman zaman hürriyet.com.tr’de yazacağım. Vedalaşmıyoruz sizlerle” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’in Kelebek eki yazarı Melike Karakartal ise bugünkü “Vedadan saymıyorum yeni bir başlangıç” başlıklı yazısında, “Veda yazısı yazmak zor o yüzden çok uzatmayacağım, aslında tam da veda sayılmaz benimki. Yine bu sayfalarda yabancı dizi röportajlarıyla ve Hürriyet Daily News için yazdığım İngilizce yazılarla buluşmayı sürdüreceğiz. Ancak bugün burada Kelebek için son defa köşe yazıyorum. Yıllardır birlikte çalıştığımız sevgili arkadaşlarıma, yöneticilerime bana güvendikleri, sayfalarını açtıkları için teşekkür ederim. Birlikte çok güzel işler yaptık, yine yapacağız. Dedim ya bu bir veda değil, bir başlangıç aslında... Yine görüşeceğiz...” açıklamasında bulundu.

Hürriyet’te kısa süre önce de isimleri gazeteyle özdeşleşen iki gazeteciyle yollar ayrılmıştı. Gazeteyle yolları ayrılan Hürriyet Yazı İşleri müdürü Tufan Türenç Odatv’ye yaptığı açıklamada, emekli olduğunu, gazeteyle herhangi bir kırgınlık yaşamadıklarını, el sıkışarak ayrıldıklarını, görevi kendisinin bıraktığını söylemişti. Gazeteyle yolları ayrılan bir diğer isim ise Hürriyet Yayın Direktörü Fikret Ercan olmuştu.

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