Hürriyet yazarından Nagehan Alçı'ya yanıt

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Münir Özkul’un hayat verdiği "Yaşar Usta" karakterinin övülmesine itiraz ederek söz konusu filmde kadın düşmanlığı yapıldığını iddia etmişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Münir Özkul’un hayat verdiği "Yaşar Usta" karakterinin övülmesine itiraz ederek söz konusu filmde kadın düşmanlığı yapıldığını iddia etmişti. Alçı’ya yanıt Hürriyet gazetesinin türbanlı yazarı Ayşe Baykal’dan geldi.

Alçı köşesinde, “Kadın okurlarıma ve özellikle kadın köşe yazarlarına buradan seslenmek istiyorum: Lütfen Youtube’dan ‘Neşeli Günler’ ve ‘Gülen Gözler’ filmlerini dikkatle yeniden izleyin” demişti. Nagehan Alçı, “kadın düşmanlığı yapıldı” iddiasına dayanak olarak bu filmlerdeki sahneleri göstermişti.

Ayşe Baykal ise bugünkü köşesinde, “Ben de Nagehan Hanım’ın çağrısına uyarak Youtube’dan filmleri izledim. ‘Her çağrıya cevap vermek zorunda mısın?’ diyebilirsiniz ama ben de arada çağrı yapıyorum cevap gelmeyince insan kendini kötü hissediyor” diye yazdı.

“İzledim izlemesine ama Nagehan Hanım’ın bahsettiği kadın düşmanlığını göremedim” diyen Baykal devamında ise özetle şu ifadeleri kullandı:

“Az çok bilinçli bir kadın olduğumu düşünüyorum, kadın haklarıyla ilgili ne iktidarın ne muhalefetin kaygılarıyla hareket etmiyorum. Ama kadın dayanışması adına da Yaşar Usta’ya haksızlık yapmaya gönlüm elvermez. Çünkü ben iki filmde de yüreği sevgi dolu bir baba faktörü gördüm.

Hele neşeli günler filmden nasıl “kadını ikinci sınıf gören bir davranış çözümlemesi yaptı anlayamadım. Film, rahmetli Münir Özkul -Adile Naşit’in turşu suyu kavgasıyla başlıyor ve bu kurguyla devam ediyor. Her iki karakter de kavgalarında birbirine ağır sözler söylüyor ama eşit şekilde. Şahsen ben, filmin çekildiği yılları düşündüğümde hele ki o dönem şartlarında olduğunu göz önüne alarak söyleyebilirim ki ‘mücadeleci ve kendini ezdirmeyen bir kadın modeli’ görüyorum.