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11.01.2018 13:00

Hürriyet usta öğreticilere kadro istedi

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Hürriyet usta öğreticilere kadro istedi
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet TBMM'de yaptığı konuşmada usta öğreticilerin bir an önce kadro hakkına kavuşması gerektiğini söyledi. 

CHP Kocaeli Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Fatma Kaplan Hürriyet, halk eğitim merkezlerinde sözleşmeli olarak çalışan usta öğreticilerin sorunlarını mecliste dile getirdi. Hürriyet yaptığı konuşmada usta öğreticilerin bir an önce kadro hakkına kavuşması gerektiğini söyledi. 

KADRO DAĞITILMASINDA DEVRE DIŞI BIRAKILIYORLAR

Mecliste konuşan Milletvekili Hürriyet, “Yıllarca halk eğitim merkezlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılan usta öğreticiler toplumun eğitim ve öğretim adına dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. Yeri geldiğinde çok zor şartlarda eğitim, öğretime katkı koyan usta öğreticiler maalesef kadro dağıtılmasında her zaman devre dışı bırakılmaktadır. Aldıkları ücret maalesef ki çok düşüktür, yirmi dört saat çalışan bir sözleşmeli usta öğretici öğretmen maaşının yarısından bile az ücret almaktadır, iş garantisi yoktur, kurs açılmadığında işsiz kalmaktadır, kıdem tazminatı gibi sosyal hakları ve iş güvencesi de bulunmamaktadır; denetlenirken 657 sayılı Yasa'ya göre denetleniyor ama herhangi bir statüleri bulunmuyor. Bu insanların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi için kadrolu usta öğretici statüsü verilmelidir. 

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