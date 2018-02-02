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02.02.2018 15:20

Hürriyet, Kocaeli’deki iş cinayetlerini Meclis'e taşıdı

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Hürriyet, Kocaeli’deki iş cinayetlerini Meclis'e taşıdı
Kocaeli’de artan iş kazalarına dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, “Güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarını daha da ağırlaştıran OHAL rejimi,  işçilerimizin can güvenliği için bir an önce sona erdirilmelidir” açıklamasında bulundu.

CHP Kocaeli Milletvekili, Emek Büroları üyesi Fatma Kaplan Hürriyet, mecliste yaptığı konuşmasında Kocaeli’de artan iş kazalarına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yüzlerce işçinin iş cinayetleri sonucu hayatını kaybettiğini belirten Milletvekili Hürriyet, “Kocaeli’de ise 71 işçimiz hayatlarını kaybetti. Sanayisi gelişmiş, ekmeğini taştan kazananların şehri olan, işçi kenti Kocaeli’de son aylarda iş kazaları son derece artmış durumda. Artık neredeyse iki günde bir ölümle sonuçlanan üzücü iş kazaları yaşanıyor. 

İŞÇİLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN OHAL REJİMİ KALDIRILMALIDIR 

25 Aralık 2017’de; Kandıra ilçemiz de bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi 36 yaşındaki Cevdet Koç,28 Aralık 2017’de; Dilovası ilçemizde bir limanda depolama alanına kaldırılırken düşen konteynerin altında kalan 23 yaşındaki Çağrı Karadaş yaşamını yitirdi. Ocak ayının son gününde ise; İzmit ilçemizde mezbahada görevliolan ve hafriyat kamyonun altına kalan hayatını kaybeden 47 yaşındaki Hüseyin Gümüş ve Derince Limanında pistonun patlaması ile ambardan denize düşerek boğulan 49 yaşındaki Emrullah Balçık hayatını kaybetti.Gebze ilçemizde bir nakliye firmasının deposunda forkliftin aküsünden sızan gazdan etkilenen 31 işçi hastaneye kaldırıldı.İş kazalarının bir an önce önüne geçilmelidir. Güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarını daha da ağırlaştıran OHAL/KHK rejimi,  işçilerimizin can güvenliği için bir an önce sona erdirilmelidir” açıklamasında bulundu. 

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