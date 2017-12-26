Hürriyet Gazetesi'nden kovulmuştu, yeni adresi neresi oldu?

Usta isim yeni gazetesini Fatih Terim'e atıfta bulunduğu Twitter paylaşımı ile duyurdu: "Nerede kalmıştık?"

Medya Radar - Futbol dünyası devre arasının gelmesiyle transfer haberlerini beklerken, ilk transfer haberi Fanatik gazetesinden geldi.

Hürriyet’in kovduğu spor yazar ve yorumcusu Ali Ece’nin adresi bundan sonra Fanatik gazetesi olduğu açıklandı.

Uzunca bir süredir ekranlarda futbol yorumculuğu yapan, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Ali Ece bundan böyle Fanatik çatısı altında futbolseverlerle buluşacak.

Ali Ece, köşe yazıları ile Fanatik gazetesinde, yorumları ile de fanatik.com.tr ve Fanatik WebTV'de olacak.