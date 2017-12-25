Hülya Koçyiğit'in torunu gönlünü Viking kralına kaptırdı

Aslışah Alkoçlar, dünyaca ünlü dizisi Vikings'te Ragnar Lothbrok karakterini canlandıran Travis Fimmel'e gönlünü kaptırdı.

Hülya Koçyiğit'in 24 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar, Londra'ya eğitim için gitmişti. Londra'dan da kısa bir süreliğine Bali'ye tatile giden Alkoçlar, Vikings dizisinin başrol oyuncusu ile tanıştı.

İKİLİ TATİLLERİNİ UZATTI

Türk Sineması'nın 'Dört Yapraklı Yonca'sından Hülya Koçyiğit'in 24 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar tatil için gittiği Bali'de Vikingler' dizisindeki 'Kral Ragnar' rolünü oynayan Avustralyalı Travis Fimmel (38) ile tanıştı. İkili birbirlerini yakından tanımak için Bali tatillerini uzattı.

AŞK HARİTASI KARIŞIK

Aslışah Alkoçlar'ın pek çok ünlü isim ile ilişkisi oldu. Geçen yaz ayında Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıştı. Daha sonra Kasım Garipoğlu ile çıkmaya başladı. Aslışah Alkoçlar Hakan Sabancı'yla da ilişki yaşamıştı.





