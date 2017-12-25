  • BIST 111.765
  • Altın 156,127
  • Dolar 3,8076
  • Euro 4,5216
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
25.12.2017 22:30

Hülya Koçyiğit'in torunu gönlünü Viking kralına kaptırdı

»
Hülya Koçyiğit'in torunu gönlünü Viking kralına kaptırdı
Aslışah Alkoçlar, dünyaca ünlü dizisi Vikings'te Ragnar Lothbrok karakterini canlandıran Travis Fimmel'e gönlünü kaptırdı.

Hülya Koçyiğit'in 24 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar, Londra'ya eğitim için gitmişti. Londra'dan da kısa bir süreliğine Bali'ye tatile giden Alkoçlar, Vikings dizisinin başrol oyuncusu ile tanıştı.

aslisah-alkoclar-gonlunu-viking-kralina-kaptirdi-10384147_5068_m.jpg

İKİLİ TATİLLERİNİ UZATTI

Türk Sineması'nın 'Dört Yapraklı Yonca'sından Hülya Koçyiğit'in 24 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar tatil için gittiği Bali'de Vikingler' dizisindeki 'Kral Ragnar' rolünü oynayan Avustralyalı Travis Fimmel (38) ile tanıştı. İkili birbirlerini yakından tanımak için Bali tatillerini uzattı.

aslisah-alkoclar-gonlunu-viking-kralina-kaptirdi-10384147_6256_m.jpg

AŞK HARİTASI KARIŞIK

Aslışah Alkoçlar'ın pek çok ünlü isim ile ilişkisi oldu. Geçen yaz ayında Kerem Tunçeri ile aşk yaşamıştı. Daha sonra Kasım Garipoğlu ile çıkmaya başladı. Aslışah Alkoçlar Hakan Sabancı'yla da ilişki yaşamıştı.



 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook, Netflix'e rakip oluyor!25 Aralık 2017 Pazartesi 09:11
  • "Vallahi dünyanın ekseni kaydı ha!"25 Aralık 2017 Pazartesi 09:06
  • Boşanacağı iddia edilmişti ama..25 Aralık 2017 Pazartesi 08:57
  • Boluğur'dan, Dalkılıç'ın yeni aşkına şok yorum24 Aralık 2017 Pazar 21:20
  • Ünlü türkücüye İsviçre'de büyük şok!24 Aralık 2017 Pazar 18:42
  • Fatih Ürek’in yıllar önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı24 Aralık 2017 Pazar 18:06
  • 'Hayta İsmail'den tepki çeken açıklamalar24 Aralık 2017 Pazar 17:53
  • O ismin ölüm sebebi şok etti!24 Aralık 2017 Pazar 14:52
  • Sıla, Almanya'yı salladı24 Aralık 2017 Pazar 10:44
  • David Beckham'dan şaşırtan açıklama23 Aralık 2017 Cumartesi 22:01
    • FOTO GALERİ
    • Evinin bahçesinde buldu, şok oldu!
    • Nehrin üzerinde yürüyen adamın numarası ifşa oldu
    • İsmet İnönü, çocukluğunun geçtiği konakta anıldı
    VİDEO GALERİ
    • Teröristlerin kaçış bölgeleri böyle bombalandı
    • CHP'li Budak: Terörü herkes istediği gibi yorumlayabilir
    • CHP Sözcüsü Tezcan AKP'yi topa tuttu: Diktatörlük peşindesiniz
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti