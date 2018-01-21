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21.01.2018 19:40

Hulusi Akar'dan İran'a Suriye telefonu

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Hulusi Akar'dan İran'a Suriye telefonu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Mohammad Hossein Bagheri ile görüştü

ANKAR, (DHA)- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Mohammad Hossein Bagheri ile Suriye konusunda görüşme yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu konuda yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Mohammad Hossein Bagheri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadelede yapılan işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

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