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27.01.2018 19:30

Hulusi Akar Kilis'te

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Hulusi Akar Kilis'te
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte geceyi Şanlıurfa'da geçirdikten sonra saat 14.30 sıralarında Kilis'e geldi.

DHA - Kilis -  Reşit ÇELEBİOĞLU /  Orgeneral Akar ve Güler, helikopterle 2'inci Tabur Komutanlığı'na inip, buradan valiliğe geçti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve Güler, bir süre basına kapalı görüştü.

 

ROKET ATILDI

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'te Tekye Mahallesi'ndeki 7 katlı bir evin çatısına düştü. Roketin patlamaçken, olay yerine ihbarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlileri, roketin patlama ihtimaline karşı bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp bomba imha uzmanlarına haber verdi. .

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