Hükümlüler okul boyatıp para kazanacak

ŞANLIURFA'da okullardaki eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde cezaevindeki hükümlüler, kırsal mahalledeki okulları boyatıp para kazanacak.

DHA - Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında Toplum Kalkınması programı kapsamında Eğitim Alanlarının Kalitesinin Yükseltilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan’ın ev sahipliğinde yapılan imza törenine, Cumhuriyet Savcısı Fatih Çam, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İŞKUR İl Müdürü Lezgin Özmen ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin katıldı.

Proje kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetim ve takibi yapılan yükümlüler ile eski hükümlüler, açılan kurslara katılarak, ŞUTSO’nun temin ettiği boyalarla Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen 60 okulun boyanmasını sağlayacak. İŞKUR ise hükümlülerin ücretlerini ödeyecek.İl Milli Eğitim Müdürü Turan, projenin ilk etabında özellikle kırsal kesimde boya ihtiyacı bulunan 60 okulun seçildiğini belirterek, 12 şer kişilik gruplar halinde kursların düzenleneceğini dile getirdi.

İŞKUR Müdürü Özmen’de, kurslara ve boya çalışmalarına katılacak hükümlülerin genel sağlık sigortalarının yapılacağını ve ücretlerinin doğrudan hesaplarına yatırılacağını söyledi. Projeye 6 bin litre boya bağışında bulunan ŞUTSO’nun, ihtiyaç halinde bunu daha da artırabileceğini ifade eden Başkan Demirkol, bu tür çalışmalara her zaman destek olmaya hazır olduklarını kaydetti. Projeye destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, “Şanlıurfa'da 1 Yıl sürecek bu projede yaklaşık 300’e yakın hükümlümüz yer alacak. Kurslarını tamamlayanlar sertifikalarını alacak. Aynı zamanda ekonomik bir gelir elde etmiş olacaklar. Kırsal kesimdeki okullarımızdan başlayarak eğitim alanlarının kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Eğitim, en çok önem verdiğimiz konulardandır. Hayata geçirdiğimiz projelerde sonuca ulaşmalıyız. Bu projede okullarımızın bakımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede öğrencilerimiz daha kaliteli şartlar altında eğitim ve öğretimlerine devam edecekler. Şanlıurfalı işadamlarımız ve hayırseverlerin desteğiyle daha çok sayıda öğrenciye ve okula ulaşılmasını istiyoruz” dedi.

