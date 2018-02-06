Hükümetten son dakika Hollanda açıklaması

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısında Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin çekilmesi konusunu değerlendi.

Bozdağ, "Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haziran ayında 180 günlük eylem planının yapıldığını hatırlatan Bozdağ, “180 tane eylem belirlendi. Bu eylemlerden bugüne kadar yüzde 90’ının tamamlandığını görüyoruz ki bu oldukça büyük bir başarıyı ortaya koymaktadır. 5 dakikada tapu devri yapılmasını öngören tapu işlemlerinin hızlandırılması, nüfus hizmetlerinin e-devlet üzerinden sunumunun yaygınlaştırılması, araç tescil işlemlerinin noterlere devredilmesi, taşeronda çalışan işçilerimizin kadroya alınması gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir. Ayrıca Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal vergi konularında önemli değişiklikler içeren bir reform paketini Bakanlar Kuruluna sunmuştur. Reform paketi mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılması noktasında önemli değişiklikler içermektedir. Bunlardan bazılarını paylaşmak isterim. Mükelleflerin ileriye dönük dönemler için sonraki dönemden devreden KDV’sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV’nin iadesinin önü açılıyor. 3 ay içerisinde iade edilmeyen KDV’ye faiz ödemesi getiriliyor. Okul, hastane, yurt, huzurevi ve ibadethane yaptıran hayırseverlerin inşaat süresince imalat mal alım ve hizmet alımı karşılığında ödedikleri paralardan ve bütün bu alım satımlardan doğan alım satımlarının tamamına KDV istisnası getiriliyor. İşletmelerin birbirlerine yapılacak borçlar üzerindeki KDV yükü düşürülüyor. İkinci el gayrimenkul ve taşıt üzerindeki KDV matrahı daraltılıyor, vatandaşımızın lehine önemli değişiklikler getiriliyor. Ayrıca kat karşılığı inşaat yapan işletmelerin KDV matrahı da düşürülüyor. Ayrıca Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme konması hususunda yetki verildi. Bu çerçevede ayrıca bir düzenleme yapılacaktır” ifadelerini kullandı.