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12.01.2018 09:35
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Hükümetten Anayasa Mahkemesi yorumu

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Hükümetten Anayasa Mahkemesi yorumu
Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı flaş kararın ardından "AYM bireysel başvuruları incelerken yasal sınırlarını aşamaz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı flaş kararın ardından "AYM bireysel başvuruları incelerken yasal sınırlarını aşamaz. Anayasa Mahkemesi temyiz mahkemesi değildir. Altan ve Alpay kararlarında temyiz mahkemesi gibi davrandı" dedi.

“KARAR VEREMEZ”

Bekir Bozdağ Twitter adresi üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir. Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir.

Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır; anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz; ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez; hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez.”

“SINIR AŞMIŞ…”

Bozdağ “Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir. Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez” dedi.

 

“CAN DÜNDAR KARARININ KÖTÜ VE YANLIŞ BİR TEKRARINDAN İBARETTİR”

AYM’nin Can Dündar kararına da değinen Bozdağ “Anayasa Mahkemesi’nin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir. Anayasa Mahkemesi, algıları değil anayasa ve yasaları gözetmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.

 

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