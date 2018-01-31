Hükümet zama doymuyor! İstanbullulara kötü haber

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri bu geceden itibaren zamlandı.

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine zam geldi. Bu geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL'den 21 TL'ye, minibüsler için de 24,90 TL'den 31,50 TL'ye yükseltildi.

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