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31.01.2018 22:15

Hükümet zama doymuyor! İstanbullulara kötü haber

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Hükümet zama doymuyor! İstanbullulara kötü haber
Avrasya Tüneli geçiş ücretleri bu geceden itibaren zamlandı.

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine zam geldi. Bu geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL'den 21 TL'ye, minibüsler için de 24,90 TL'den 31,50 TL'ye yükseltildi.

Avrasya Tüneli'nde de hedef tutmadı! Maliyet yine devlete kaldı

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