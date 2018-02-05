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06.02.2018 01:25

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Yerli Whatsapp' açıklaması

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Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan 'Yerli Whatsapp' açıklaması
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

ÜÇ AY İÇİNDE İADE EDİLMEYEN KDV'YE FAİZ ÖDEMESİ

Maliye Bakanımız vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuştur. Reform paketi özellikle mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılması hususunda çok önemli değişiklikler içermektedir. Bunlardan bazıları, mükelleflerin ileriye dönük dönemler için, sonraki dönemden devreden KDV'sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor. Üç ay içerisinde iade edilmeyen KDV'ye faiz ödemesi getiriliyor.

YERLİ WHATSAPP GELİŞTİRİLDİ

Yerli bir Whatsapp üzerinde çalışıyoruz. Whatsapp'tan daha güvenli. Dün Cumhurbaşkanımız bu sistemle Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında görev yapan komutanlala görevli olarak görüştü.

SURİYE HAVA SAHASININ KULLANIMI

Suriye hava sahasının kullanımı konusunda Rusya ile sorunumuz yok

AFRİN BÖLGESİNE NAKLEDİLECEK HER TÜRLÜ MÜHİMMAT TÜRKİYE'NİN HEDEFİDİR

Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye'nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur.

'HOLLANDA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZ KESİLMEDİ'

(Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin geri çekilmesinin sorulması üzerine) Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir."

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