Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
113.589
Altın
161,203
Dolar
3,8022
Euro
4,5511
İstanbul
12 °C
Ankara
3 °C
Hatay’da öğretmen ve öğrenciler yemekten zehirlendi
Bodrum'da denizden 350 kilo atık çıktı
Avusturya'da bomba alarmı: Tren seferleri durdu
Dikkat! Eğer bir kere dahi içerseniz...
Teoman’ın 21 yılını özetleyen “Koyu Antoloji” bu Cuma yayında
Dondurucu soğuklar 187 can aldı
Mezarlık tuvaletinde şok! Kimse anlam veremedi
AKP'li yazara metrobüste Davutoğlu gözaltısı
Portekiz'den olay iddia: Talisca imzayı attı!
ABD elçilik müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Mahkemeden Gökgedik köylülerini sevindiren karar
Erdoğan'a 'basını en çok baskılayan lider' ödülü
Kraliyetin müstakbel gelini sosyal medyaya veda etti
‘Arkeoloji Müzesi, kent kültürüne kazandırılsın’
Ünlü yatırımcıdan kripto para uyarısı
10.01.2018 19:35
GÜNCEL
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
MEDYA
MAGAZİN
BİLİM - TEKNOLOJİ
KÜLTÜR - SANAT
KADIN - SAĞLIK
DİĞER »
YURTTAN HABERLER
İSTANBUL
YAŞAM
GEZİ - MEKAN
YEREL SEÇİM
TEKZİP - DÜZELTME
Avusturya'da bomba alarmı: Tren seferleri durdu
ABD elçilik müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Erdoğan'a 'basını en çok baskılayan lider' ödülü
İsrailli Bakan, Filistinlilere müdahaleyi az buldu
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş 'erken seçim' açıklaması
Ana Sayfa
»
Siyaset
10.01.2018 16:18
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “AK Parti ve MHP’nin erken seçim talebi yok” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “AK Parti ve MHP’nin erken seçim talebi yok” dedi.
Ayrıntılar birazdan...
Etiketler:
erken seçim
,
bekir bozdağ
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayalkırıklığına uğrattı
Köylüleri azarlayan bakanlık görevlisi açığa alındı
Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı tehdit etti!
"Bahçeli AKP'nin eş genel başkanıdır''
Diğer Haberler
ABD elçilik müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı, Dışişleri'ne çağrıldı.
‘Arkeoloji Müzesi, kent kültürüne kazandırılsın’
CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Arkeoloji Müzesini yıkmak yerine binanın kent kültürüne kazandırılmasını istedi.
CHP'de o isim resmen adaylığını açıkladı
İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Canan Kaftancıoğlu "İstanbul'u kazanmak için adayım. İstanbul'u kazanmakla kalmayıp tek aday yönetimini sonlandırmak için adayım" dedi.
Cemal Canpolat neden aday olduğunu açıkladı
CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP'nin Şişhane'deki il binasında bugün yaptığı açıklamada hafta sonu yapılacak kongrede tekrar aday olduğunu açıkladı.
CHP'den ittifak açıklaması!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK toplantısının ardından basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İttifak konusuna da değinen Tezcan, şu an için bir ittifakın söz konusu olmadığını açıkladı.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saray'da görüştü.
Maçoğlu: Espri güzel ama hesap sahte, itibar etmeyin
10 Ocak 2018 Çarşamba 16:34
Meclis'te gerilim! CHP komisyonu terk etti
10 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş 'erken seçim' açıklaması
10 Ocak 2018 Çarşamba 16:18
Özdağ'dan Milli Savunma Bakanlığı'na 'Subay' tepkisi
10 Ocak 2018 Çarşamba 15:44
Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı
10 Ocak 2018 Çarşamba 15:34
Bülent Tezcan’dan Erdoğan’ın o sözlerine sert yanıt
10 Ocak 2018 Çarşamba 15:28
Erdoğan'dan kaymakamların maaşlarıyla ilgili açıklama
10 Ocak 2018 Çarşamba 15:02
Bahçeli'nin Erdoğan'a desteği sonrası Destici de tarafını seçti
10 Ocak 2018 Çarşamba 14:47
"Bahçeli AKP'nin eş genel başkanıdır''
10 Ocak 2018 Çarşamba 14:35
Mahkeme: Demirtaş'ın o ifadeye katlanması gerekir
10 Ocak 2018 Çarşamba 14:27
FOTO GALERİ
Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayalkırıklığına uğrattı
Köylüleri azarlayan bakanlık görevlisi açığa alındı
"Bahçeli AKP'nin eş genel başkanıdır''
VİDEO GALERİ
Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı tehdit etti!
Akif Hamzaçebi: Umutsuz değilim
Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı
SON DAKİKA HABERLER
19:28 -
Hatay’da öğretmen ve öğrenciler yemekten zehirlendi
19:26 -
Bodrum'da denizden 350 kilo atık çıktı
19:21 -
Avusturya'da bomba alarmı: Tren seferleri durdu
19:13 -
Dikkat! Eğer bir kere dahi içerseniz...
19:07 -
Teoman’ın 21 yılını özetleyen “Koyu Antoloji” bu Cuma yayında
19:04 -
Dondurucu soğuklar 187 can aldı
18:56 -
Mezarlık tuvaletinde şok! Kimse anlam veremedi
18:54 -
AKP'li yazara metrobüste Davutoğlu gözaltısı
18:37 -
Portekiz'den olay iddia: Talisca imzayı attı!
18:32 -
ABD elçilik müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
18:28 -
Mahkemeden Gökgedik köylülerini sevindiren karar
18:15 -
Erdoğan'a 'basını en çok baskılayan lider' ödülü
18:11 -
Kraliyetin müstakbel gelini sosyal medyaya veda etti
18:04 -
‘Arkeoloji Müzesi, kent kültürüne kazandırılsın’
17:57 -
Ünlü yatırımcıdan kripto para uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
1
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber: Belli oldu
2
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia: Tarih bile belli...
3
"Erdoğan erken seçim için bunu bekliyor"
4
Abdullah Gül'e en yakın isimden çağrı: Derhal açıklasın
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.