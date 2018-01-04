"Hükümet seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kuruyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Genel Merkezde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin canlı yayında açıklama yaptı. Tezcan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Cuma günü yaptığımız toplantıda hükümetin Beşiktaş Belediyesi'ne kumpasını duyurmuştuk. Murat Hazinedar, haksız bir şekilde görevden uzaklaştırılmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın kararında hukuk ve adalet yoktur. Hükümet kumpas içerisindedir. Suçüstü yakalandığı kumpası tamamlamakta mahsur görmemişlerdir. Bu nasıl kirli pazarlıktır?

"Belediye başkanlarımızın verilemeyecek hesabı yoktur"

Çok açık bir şekilde söylüyoruz, belediye başkanlarımızın verilemeyecek hesabı yoktur. Belediye başkanlarını istifa ettirmek ya da uzaklaştırma için gerekçe bulamayanlar gerekçe üretmeye başlamışlardır. İçişleri Bakanlığı valiliğe diyor ki; 'Beşiktaş Belediye başkanını görevden uzaklaştıracağım, gerekçe uydur'. Bu hükümet kumpasçı bir hükümettir. Seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kurmaktadır.

"Bu kumpasçı hükümet yerel ve genel seçimlerde hakettiği şamarı yiyecektir"

Bu kumpasçı hükümet halkın iradesini gasp etmiştir, milli iradeye gasptır. Belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Bugün Beşiktaş'a yönelik hamle Beşiktaş halkına yöneliktir. Biz uzaklaştırma konusunda kararımızı verdik siz delil bulun diye büroksiye zorlayan, vicdanları kanatan bir uygulamadır. Bu kampanyaya FETÖ döneminde yapılan yöntemlerle devam edilmiştir. FETÖ usulüdür. Şimdi sistematik olarak havuz medyasıyla haber yapılıyor, sonra görevden alınıyor. İBB'yi kaybedeceğini anlayan hükümet burayı kurtarmak için yapmaktadır. CHP'li belediyeleri hizmet edemez hale getirip diğer dönem bu belediyeleri alma hesabı yapmaktadır. Bu kumpasçı hükümet yerel ve genel seçimlerde hakettiği şamarı yiyecektir.

"Mücadelemize devam edeceğiz"

Mücadelemize devam edeceğiz. Yarın Genel Başkanımız Beşiktaş'ı ziyaret edecek. Bir kere daha bu haksızlığı duyuracağız. Belediye Başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur, kirli hesaplarınıza yem etmeyeceğiz. "

Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!