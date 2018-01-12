Şahin Alpay ile Mehmet Altan’ın tahliye başvurularını değerlendiren yerel mahkemelerin AYM’nin tahliye kararını tanımaması ve tutukluluğun devamına karar vermesi ile ilgili ilk değerlendirme CHP'li vekillerden geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş twitter hesabından ilettiği mesajada 'AKP'nin memleketi getirdiği hale bakın... Yerel mahkeme ile AYM, Twitter üzerinden atışıyor. Hukuk hiç bu kadar yerlerde sürünmemiş, rencide edilmemişti. AYM'nin bu gece hemen toplanıp kararını uygulatması gerekiyor. Şu an hürriyeti tahdit suçu işleniyor.' yorumunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise yine twitter üzerinden 'AYM'nin ihlal tespiti yapmasına,bu kararın kesin olmasına,kısa kararını mahkemesine bildirmesine ve gerekçeli kararı kendi sayfasında yayımlamasına karşın mahkemenin tahliye kararı vermemesinin hukukla ilgisi yoktur, yapılan hürriyeti tahdit suçunun bir karar ile işlenmesidir.' diye görüşlerini aktardı.

AKP'nin memleketi getirdiği hale bakın... Yerel mahkeme ile AYM, Twitter üzerinden atışıyor. Hukuk hiç bu kadar yerlerde sürünmemiş, rencide edilmemişti. AYM'nin bu gece hemen toplanıp kararını uygulatması gerekiyor. Şu an hürriyeti tahdit suçu işleniyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 11 Ocak 2018