HSYK eski başmüfettişi hakkında istenen ceza belli oldu

FETÖ sanığı HSYK eski Başmüfettişi Gürsel Orer yargılamasına devam ediliyor.

Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY yöneticisi olduğu suçlamasıyla yargılanan HSYK eski başmüfettişi Gürsel Orer için duruşma savcısı verdiği mütalaada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Gürsel Orer'in üzerine kayıtlı iki GSM hattında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock tespit edildi.

Van Cumhuriyet Savcısı görev yapan Gürsel Orer, darbe girişimi sonrası gözaltına alındı. HSYK eski Başmüfettişi olan Gürsel Orer, 20 Temmuz 2016'da tutuklanarak Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konuldu. Gürsel Orer hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Gürsel Orer'in 29 Aralık 2016'da meslekten ihraç edildiğine değinildi. Orer'in üzerine kayıtlı iki GSM hattına 12 ve 28 Ağustos 2014'te örgüte ait ByLock programı yüklendiği belirlendi. Bank Asya'da hesabı bulunan Orer hakkında verilen tanık beyanları da iddianamede yer aldı.

İddianamede, CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in de yargılandığı Erzincan Ergenekon davasının gizli tanığı dönemin İliç Savcısı 'Efe' kod adlı Bayram Bozkurt'un etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeye değinildi. İtirafçı olan Bayram Bozkurt, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Aralık 2016'da tanık olarak verdiği ifadesinde Orer'in kod adının 'Numan' olduğunu iddia etti. Tutuklu yargılanan Bayram Bozkurt, şunları anlattı:

"Bu yapı orta, lise ve üniversite önlerinde daha önce yapmış oldukları çalışmalar neticesinde okulun en başarılı öğrencilerini kafalamak tabir edilen sistemle bünyeye dahil edilmekteydiler. Beni de bu şekilde okul çıkışında durak önünde otobüs beklerken daha sonradan ev abisi olan Gürsel Orer'in ekibinde bulunan ve piyon olarak kullanılan Erdem isimli üniversite öğrencisi yapıyla tanıştırdı.. Erdem'in bağlı olduğu Hukuk Fakültesinde okuyan Gürsel Orer o zamanlar ev abisiydi. Ben tanıştıktan sonra semt abisi oldu, akabinde de ben mezun olana kadar bölge abisi oldu. Katta kendisi Ege Üniversitesinde Makine Mühendisliği bölümünü bırakıp 9 Eylül Hukuk Fakültesine girmişti. Sonrasında HSYK'da başmüfettişlik yaptı. Numan kod isimli Gürsel Orer ile birlikte doktor Gökhan E. Bornova bölgesinin askeri liselerden sorumlu abisiydi. O zaman diş hekimliği fakültesi son sınıftaydı. Gürsel sivil öğrencilerden, Gökhan ise askeri liselere hazırlanacak orta okul ve lise düzeyindeki öğrencilerden sorumluydu.. Bu okullarda görev yapan öğretmenler cemaate son derece bağlı mahrem hizmetler sınıfından oluşmaktadır. Yine cemaatin yargı içindeki en militan hakim ve savcıların çocukları da bu okulla gönderilirdi. Başmüfettiş Gürsel Orer ve daha birçok kişi de çocuklarını Anemon Koleji'ne göndermiştir."

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Gürsel Orer hakkında duruşma savcısı hazırladığı mütalaasını sundu. Gürsel Orer'in 1992 yılından itibaren örgüt içerisinde olduğuna işaret edilen mütalaada, sanığın 2014 yılı sonuna kadar örgütle bağını koruduğu ve ilişiğini kesmediği belirtildi. Mütalaada, sanığın eylemlerinin örgüt yöneticiliği boyutuna varmayan üyelik kapsamında olduğu, bu kapsamda sanığın FETÖ/PDY üyeliğinden cezalandırılması talep edildi. Duruşma, sanık avukatının savunmasını hazırlaması için ertelendi.