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16.02.2018 20:15

HSK, 17 hakim ve savcıyı FETÖ gerekçesiyle açığa aldı

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HSK, 17 hakim ve savcıyı FETÖ gerekçesiyle açığa aldı
Son dakika haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa aldı.

HSK, 17 hakim ve savcıyı FETÖ gerekçesiyle açığa aldı. Açığa almalarla ilgili olarak HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan açıklama geldi.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, HSK Başkanvekili Yılmaz, "HSK’nın FETÖ terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla hsk yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." dedi.

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