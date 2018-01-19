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19.01.2018 06:00

Hrant'ın Arkadaşları'ndan anmaya çağrı: Bugün 15.00'te, Agos'un önünde

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Hrant'ın Arkadaşları'ndan anmaya çağrı: Bugün 15.00'te, Agos'un önünde
Hrant Dink, ölümünün 11'inci yılında vurulduğu yerde anılacak

19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 11'inci yılında vurulduğu yerde anılacak.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesinin ardından 11 yıl geçerken, Hrant'ın Arkadaşları, Dink'in katledildiği Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki eski gazete binası önünde yapacakları anma etkinliğine buluşma çağrısında bulundu. Dink'in vurulduğu saat olan 15.00'te başlayacak anmaya ilişkin "Su çatlağını bulur" adında çağrı videosu da yayınlayan Hrant'ın Arkadaşları, "Buradayız Ahparig" diyecek.

Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesinin 11. yıl dönümü nedeniyle yapılacak anmadan dolayı yarın sabah saat 11:00 itibarıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü anma etkinliği süresince saat 11.00’den itibaren Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Cadde girişi) Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamada ayrıca alternatif güzergahlara da yer verildi. Alternatif olarak kullanılacak yollar şöyle; Taksim’den gelen akım Valikonağı Caddesi’ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

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