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03.02.2018 03:35

Hrant Dink davasında yeni gelişme

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Hrant Dink davasında yeni gelişme
Hrant Dink davasında tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin ile ana davadan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 85 sanıklı davanın 19. duruşması yapıldı. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı mart ayına erteledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19. duruşmasına eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık katıldı. Bazı sanıklar da duruşma salonuna SEGBİS sistemi ile katıldı. 

Söz alarak tahliye talebinde bulunan tutuklu Albay Ali Öz, "FETÖ ile şahsım ve birinci derece akrabalarımın hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Hrant Dink'in Yasin Hayal tarafından öldürüleceğine ilişkin toplantıda bir cümle kullanılmış ve ben o toplantıdan kalkmışım. O dönemde Trabzon İl Jandarma Komutanı olmam suçlamam için yeterli kabul edilmiştir. Komutan her şeyi bilir, her şeyden haberdar kabul edilmiştir" dedi. 18 aydır tutuklu yargılandığını, alakası olmayan suçlarla tutuklandığını söyleyen Öz, tahliyesini talep etti. 

36 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Ramazan Akyürek ve diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep ettiler. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme duruşmayı 12-13-15-16 Mart 2018 tarihine erteledi. 

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