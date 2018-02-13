Hrant Dink davasında ByLock tahliyesi

Dink davasında 2 sanık ByLock programı kullanmadıkları gerekçesiyle tahliye edildi. Oysa cinayetten önceden haberdar oldukları ifade ediliyordu.

Cansu Pişkin/ İSTANBUL Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen dava kapsamında tutuklu yargılanan dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlileri Okan Şimşek ve Veysal Şahin tahliye edildi. Mahkeme gerekçesi ise Şimşek ve Şahin’in ByLock programı kullanmadıkları ve Bank Asya’da hesaplarının olmaması. Oysa iddianamede Şimşek ve Şahin’in, Hrant Dink’in öldürülmesi planından haberdar olduğu ifade ediliyordu.

BYLOCK TAHLİYESİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 11 yıldır devam eden davanın 67'inci duruşmasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 11 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. 2 Şubat tarihli duruşma sırasında verilen tutukluluk halinin devamına dair ara karara, sanık Okan Şimşek’in avukatı Mehmet Tahsin Soner tarafından itiraz edilmişti. Tutukluluğa itiraz talebini kabul eden mahkeme, “İstihbarat faaliyeti sonrasında düzenlenmesi gereken görev sonuç raporuyla ulaşılmak istenen gayeye sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin'in aldıkları bilgiyi sıralı amirlerine geciktirmeksizin iletmeleriyle ulaşılması, tutuklu kaldıkları süre, sanıkların Bylock programı kullanmadıkları, sanık Veysal Şahin'in Bank Asya'da hesabın bulunmaması sanık Okan Şimşek'in hesabının bulunmasına rağmen herhangi bir para hareketinin bulunmadığı, sanıkların üzerlerine atılı suç vasıflarının değişme ihtimali, tutuklamanın bir tedbir oluşu dikkate alınarak sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin’in ayrı ayrı tahliyesine” karar verdi.

Yeni tahliyelerle birlikte dava kapsamında tutuklu yargılanan 9 kişi kaldı.

CİNAYET PLANINDAN HABERLERİ VARDI

Taraf avukatların tutukluluğa itiraz dilekçesi ile tahliye edilen Şimşek ve Şahin iddianamede, Hrant Dink' in Yasin Hayal tarafından öldürüleceğinin planlandığı bilgisine, Hayal’in haber elemanı olan akrabası Coşkun İğci vasıtasıyla 2006 yılı Temmuz ayında ulaştıkları belirtiliyordu. İddianamede Şimşek ve Şahin’e yöneltilen suçlamalar tanık G.T,’nin iddialarına dayanıyordu. G.T., 2006 yılı Aralık ayında eniştesi ile birlikte Trabzon Maçka yolu üzerindeki bir lokantaya gittiğinde daha önce tanıdığı Şimşek ve Şahin’i gördüğünü, lokantanın içinde bulunan Yasin Hayal ve Ogün Samast ile birlikte Şimşek ve Şahin’in bir odaya geçtiğini ifade etmişti. İddianamede tanığın anlatımı, ihbar dilekçesine konu olay ile Şahin ve Şimşek’in HTS kayıtları, baz ve sinyal bilgilerinin uyumlu olduğu tespit edilmişti.