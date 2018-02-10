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11.02.2018 04:40

House of Cards dizisinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti

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House of Cards dizisinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Son olarak oynadığı House of Cards dizisindeki rolüyle hatırlanan 59 yaşındaki oyuncu Reg E. Cathey yaşamını yitirdi.

House of Cards dizisinde canlandırdığı Freddy Hayes karakteri ile sevilen Emmy ödüllü ünlü aktör Reg E. Cathey, New York’ta kaldığı evde hayatını kaybetti.

Oyuncunun acı haberini, bir zamanlar rol aldığı The Wire dizisinin yapımcısı olan David Simon sosyal medya hesabından duyurdu.

59 yaşındaki Reg E. Cathey’nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Aktörün uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.

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